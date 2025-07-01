與伊朗有關駭客再現 揚言曝光更多川普盟友電郵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）一群與伊朗有關的駭客最近威脅要曝光更多美國總統川普親信的電子郵件，他們先前曾在2024年美國大選前對媒體公布一批這樣的文件。

駭客組織「羅伯特」（Robert）最近兩天在與路透社的線上對話中表示，他們已從白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、川普律師哈利根（Lindsey Halligan）、川普顧問史東（Roger Stone）以及川普封口費醜聞當事人、成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的電郵帳戶中，竊取大約100GB的通訊內容。

羅伯特表示可能出售這些資料，但未提供其他計畫細節。這個駭客組織並未說明他們掌握的郵件內容。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）將這次駭客入侵描述為「一次惡劣的網路攻擊」。

白宮與聯邦調查局（FBI）援引聯邦調查局局長巴特爾（Kash Pate）的聲明做出回應：「任何人以任何形式破壞國家安全，都將受到全面調查，依法受到最嚴厲的起訴。」

羅伯特曾在2024年美國總統大選的最後幾個月現身，他們當時聲稱駭進了威爾斯等多位川普心腹的電郵。

路透社先前已證實部分外洩資料的真實性，其中包括一封電郵，內容疑似記錄了川普與前總統候選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）律師之間的財務安排。小羅勃甘迺迪後來擔任川普新政府的衛生部長。

其他資料包括川普競選團隊與共和黨尋求公職者之間的通訊內容，以及與丹尼爾斯和解談判的討論。

儘管這些文件去年確實吸引了一些媒體報導，但未衝擊川普選情。

美國司法部在2024年9月的起訴書中，指控伊朗革命衛隊指揮羅伯特從事駭客任務。這些駭客在與路透社對話中拒絕回應相關指控。

羅伯特本週表示，他們計劃出售被竊的電郵內容，並希望路透社「報導此事」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾撰寫伊朗網路間諜活動相關文章的美國企業研究所（AEI）學者凱根（Frederick Kagan）說，德黑蘭在最近衝突中遭受嚴重破壞，其間諜可能會試圖以不引起美國或以色列採取更多行動的方式進行報復。

儘管外界擔心伊朗可能引發數位浩劫，伊朗駭客在最近衝突期間一直保持低調。美國網路官員今天警告，美國公司與關鍵基礎設施營運商仍可能是德黑蘭鎖定的攻擊目標。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140701