不知道自己不知道 爭議王志安

王志安是調查報導記者。在中國，這是一個光榮的職稱。在生活性晚報、都市報的「擦邊球」之後，是南方周末、新京報、華西都市報等諸多媒體的調查報導，它們撐起了中國媒體自由的半邊天，但那是習近平2012年上台之前的年代，習近平上台後不久，就斬斷了這條中國新聞自由的最後命脈。

中國第一代調查報導記者，當屬1970年代末爆紅的人民日報記者劉賓雁。一名中國官員早年在聊天間提及，他當時正出任人民日報駐福建記者，某日忽然接到福建高層緊急通報，「傳說劉賓雁來了」！要求他盡快去查。劉賓雁以一篇「人妖之間」糾弊調查報導譽滿江湖，中國各級地方官員聞名色變。言及前輩劉賓雁，該名中國官員滿臉欽羨。

王志安是中國中央電視台的調查報導記者。北京大學歷史碩士畢業後，在1998年底加入中國中央電視台的調查報導記者行列。且不說那已是調查報導開始倒數計時的風光歲月，中央電視台在衝闖新聞自由的角色扮演上，與同行相較，可以大大打上一個折扣，不會有人覺得冤枉。但一直到2020年移居日本之後，王志安還四處打著前中國中央電視台調查報導記者的旗號，顯然對此非常引以為傲。

為什麼一個中國中央電視台記者也淪於「潤」民、甚至敵人比朋友多得多？這主要出於王志安一向的爭議性。在中央電視台期間，因報導轉基因食品問題引起議論，王志安2015年底在微博上公開宣布已離開央視，其後加入新京報，擔任首席調查記者，但又因發文支持某「崇洋媚外」女生，引發中國輿論譴責，2019年遭到中國全網封殺，不得不選擇離開中國、往日本發展。

到了日本的王志安，更讓中國網友恨得牙癢癢，他的「媚日」言論包含「疫情正在遠離日本。日本創造了一個奇蹟」，「日本福島的核廢水，我覺得排放沒問題」等。

但如果只是這些「媚日」言論，王志安還可被歸類為自由派，盡可以和中國海外異議者共同呼吸，但他並不是這樣。

王志安經常在議論間傾向於支持中國政府立場，包含對法輪功持負面態度，以及對一些類如鐵鏈女事件、四通橋事件的重大新聞中，立場受到諸多海外自由派異議者的批評，以致先後「拉黑」（block）。

對於屢屢引爭議的王志安，一位中國網民在X（之前為推特）上評論說：「人品很差、小肚雞腸、睚眥必報」；某位在這次總統大選中獲邀來台觀選的海外異議者說，王志安因未受邀，對他們這些受邀者極盡造謠誣衊，說他們是「舔綠」、「輪（指法輪功）媒」；目前已經是台灣新住民的YouTuber上官亂評論說，王志安的問題，就是「不知道自己不知道」。

爭議似乎離不開王志安，從中國到日本到台灣，一以貫之。或許這樣的爭議，最適合他當前的職業，不怕眾人罵、就怕沒人理。（編輯：唐佩君）1130125