王志安諷陳俊翰未列安全名單 吳崢：排名非唯一指標

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（中央社記者葉素萍台北24日電）前中國央視記者王志安在脫口秀嘲諷罹患罕見疾病的民進黨不分區立委被提名人陳俊翰，遭砲轟後卻在社群發文質疑，民進黨為何不將陳俊翰列安全名單。民進黨發言人吳崢說，排名順序不是看不看重、能不能發揮專業的唯一指標。

王志安日前參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」時，提及台灣造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」，言詞引起反彈。不過，遭砲轟後，王志安在社群發文反而質疑民進黨為何未將陳俊翰列入安全名單。

民進黨發言人吳崢受訪表示，希望王志安針對言論澄清道歉，以免社會上對身障者的錯誤認知及觀念被擴散複製。

吳崢說，民進黨提名陳俊翰是要借重其法律專業，為身障者權益發聲，陳俊翰非常願意參與民進黨的政治活動，包括出席造勢場合，讓理念聲音被更多社會大眾聽到，王義川等不分區立委被提名人都在造勢晚會登台演說，王志安不應對身障者有刻板印象，戴有色眼鏡、先入為主評判。

吳崢強調，不分區立委提名的先後順序，事前都有充分溝通，排名順序不是看不看重、能不能發揮專業的唯一指標。

他說，像王義川排名第14名，黨內發動「搶救王義川大兵」行動，在選戰過程有催化劑作用，現在黨持續借重王義川在交通、政策方面等長才，擔任政策會執行長。

王義川則在接受媒體訪問時表示，會繼續叫賀瓏道歉，這種節目大家可以說言論自由，「你可以虧任何人，譬如王義川沒頭髮」，但有些紅線不能踩，例如種族、膚色、性別、身障人士歧視言論。

王義川說，主持人聽到來賓這樣講，可以呆若木雞、可以剪掉，「因為沒有剪，我們才看得到」，賀瓏現在的態度，讓大家更質疑是否知道事情嚴重性，「賀瓏自己想清楚，再給你幾小時， 不然我上節目每天找你」。（編輯：林淑媛）1130124