賀瓏夜夜秀來賓訕笑身障者 王必勝：注意社會底線

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、曾以寧台北24日電）中國媒體人王志安日前參與網路脫口秀節目，出言嘲諷患罕見疾病律師陳俊翰。衛福部次長王必勝表示，真正平權是認同專業和能力，「也要注意我們社會的底線。」

脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」日前邀請前央視記者、目前移居日本經營自媒體的王志安上節目，他在節目中形容台灣造勢選舉就像演唱會，不但有歌星助陣，還會把殘疾人士推上台，認為這點特別煽情，就像綜藝節目會製造淚點一樣，他還假裝顫抖模仿高喊「支持民進黨，搶救王義川」口號。

王必勝今天在臉書（FaceBook）表示，陳俊翰跟其他被列為不分區立委名單的人一起參加各種競選活動，爭取人民的支持，努力前進國會去實現自己及政黨的理念。這不但是民主常態，也是對平權及反歧視的落實。

王必勝認為，真正的平權，是認同對方的專業和能力，讓所有人都能平等在舞台上發光發熱，無論是人生的舞台，還是其他的舞台。「反民主的中國喉舌網紅不值得討論，除了笑點、流量及收入，也要注意我們社會的底線。」

衛生福利部社會及家庭署副署長張美美今天接受媒體電訪表示，引發爭議的網路脫口秀節目是否有觸法，將交由媒體相關主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）認定。

身心障礙者權益保障法法第74條規定，傳播媒體報導身心障礙者或疑似身心障礙者，不得使用歧視性稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽人對身心障礙者產生歧視或偏見的報導。

中華民國身心障礙聯盟也透過聲明稿表達抗議，雖然政治評論屬於言論自由範疇，但進一步模仿嘲笑身心障礙者的言語肢體表情，是非常不妥的歧視行為。身心障礙者和所有公民一樣，有參政權、選舉權，能自由選擇參加政治類活動，為更多身心障礙者代言爭取權益。

中華民國身心障礙聯盟指出，理解為何身心障礙者出現在重大選舉的舞台上，中國人民會感到如此詫異。中國仍停留在以「慈善」看待障礙者，非人權平等的中國不可能出現類似景象，就如同王志安想像被動員出席慈善活動，目的是博取同情，而非行使公民權的自由選擇。（編輯：陳政偉）1130124