前央視名記者流亡海外 習近平掌權新聞自由大倒退

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（中央社東京20日綜合外電報導）王志安曾是中國中央電視台調查記者，揭發貪腐、土地強奪與醫療失誤等弊案，有數以百萬計觀眾追隨；如今他卻被列入黑名單而流亡海外。凸顯習近平執政下中國新聞自由倒退程度。

美聯社報導，習近平擔任中國國家主席接近10年來，中國一度活躍的揭弊打貪新聞風氣都已被順從上意取代。中國共產黨的政治宣傳部門已直接掌控管理報紙、電視台和電台等媒體的機關。一個強大的新機關也已利用成千上萬名審查員創造一個龐大的審查機制，將中國網路上的批評聲浪消音。

來自陝西的王志安，在北京大學取得歷史碩士學位後，於1998年加入央視。據他所稱，當時中國在國家主席江澤民領導下，媒體的「黃金時代」正要展開，調查報導如雨後春筍般冒出。江澤民會與西方記者談論西藏與台灣議題，時任中國國務院總理也是有改革思想、打貪強硬的朱鎔基。

王志安在央視最先擔任節目製作人，其後擔任評論員，後來在2011年開始擔任調查記者。據2名央視前員工表示，王志安一路建立起強悍且經驗豐富的記者名聲，但他的批判傾向可能令人難以與他共事。這2人如今因為對王志安發表公正真誠評價，而要求匿名。

不久後，習近平在2012年掌權。王志安一開始對這位國家新領袖懷抱期待。當時中國經濟大好，官員猖狂收賄、坐擁數百萬財富，官員子女戴名錶、開跑車奔馳炫富。習近平承諾改變這一切，矢言粉碎貪腐；他親訪一家街頭包子店，展現親民形象。

接著打壓行動開始。各種奢豪宴會被禁止、紅毯捲起，成千上萬中國官員被捕。而隨著習近平的權力獲得進一步鞏固，央視內部也開始出現麻煩跡象：控制收緊，頂尖記者一個個流失。

到了2016年，習近平親訪央視和其他國家媒體，並宣告「黨媒必須姓黨」，要求媒體對中共的忠誠要凌駕一切。王志安表示：「我們那時便知道會有驚天動地的改變。」

習近平雖然號稱打貪，但方式不是透過透明與法治，而是賦予一個中共秘密機關權力來拘押官員。王志安說：「習近平不認為媒體應該扮演監督角色，而只需要擔任政治宣傳機器。」

對王志安來說，壓垮駱駝的最後一根稻草，是一則他費時數月調查的報導被封殺。報導內容揭發北京一名官員涉貪，私下建立一套平行的救護車派遣系統，將病患送到北邊偏遠的二級診所，讓醫院管理部門賺進收入，卻造成威脅人命的治療延誤情況。

但就在報導原定播出日前幾天，中共中央宣傳部告知予以禁播。王志安怒而曠職，最後憤而辭職。

不只央視，中國各地陸續有數千名記者離開新聞業。在享有聲譽的中國財經媒體「財新」，有政治關係的原總編輯胡舒立下台。在受推崇的自由派週報「南方周末」，政治宣傳官員與記者起爭執。

王志安嘗試繼續從事新聞工作。他轉任「新京報」首席調查記者，主持一個訪談網路節目，累積數千萬觀看人次。然而到了2019年6月，他在中國的社群媒體帳號突然遭到移除，頓失數百萬追隨者。一夕間他成為政治毒藥，原本想藉他的明星光環獲益的新東家，也退縮不再與他續約。

正當王志安思索如何突圍，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，他被困在日本，直到去年底才返回北京。但此時他聽說，他已無法重返中國媒體業工作。如果他想留在中國，只能被迫放棄所愛職志。

王志安從未想像過自己會在中國以外的地方生活，不過此時他做出決定：他買了一張單程機票飛往日本。他開始自學日語及如何拍攝和剪接影片，用微薄的經費繼續他的新聞工作。

王志安用自己的筆記型電腦、一個三腳架和一台跟朋友借的攝影機，把東京自宅的客廳當成攝影棚，就開始攝製節目。這次他曝光的平台，是在中國被禁止YouTube和推特（Twitter）。他說：「在這裡我可以訴說真相，再也沒有人能限制我。」

許多中國記者私下表示，習近平已經將中國的獨立報導完全鎮壓；但他們在公開場合保持沉默，提到習近平的名字時小心翼翼，要不用手寫、聲音放低，就是用假名稱呼。北京外國語大學退休新聞系教授展江直言：「過去這10年的情勢改變劇烈。」

時值中共正在召開第20次全國代表大會，習近平準備接下空前的第3屆國家領導人任期。王志安從原本還能在官媒央視從事批判性報導，如今只能流亡海外。他說，習近平「要求絕對服從。媒體已變成像軍隊：一個發誓無條件擁戴黨的工具」。他擔心自己被捕，因此只要習近平掌權的一天，他就不會回中國。

自從王志安的YouTube頻道今年5月開播以來，已吸引40萬人訂閱，他的推特帳號更有將近50萬追蹤者。儘管這兩個平台在中國都看不到，但他希望他的報導終將穿透中國的防火長城，讓中國人能再度看到他揭發的真相。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111020