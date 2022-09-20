傳中國資深媒體人發難 撰文反對全民核酸及清零

（中央社記者邱國強北京20日電）貴州隔離轉運巴士翻覆造成27死慘劇後，中國輿論譁然，網路上隨即熱傳署名「財新常務副主編高昱」在微信朋友圈的發文截圖，內容主張「該恢復正常了」，並堅決反對全民核酸及清零防疫。

網路訊息顯示，這則截圖來自微信朋友圈，帳戶名是「高昱，財新常務副主編」。但截至目前為止，仍無法證實這篇文章是否真是由高昱所撰寫及發布。至於高昱本人則是調查記者出身，是中國資深媒體人，代表作之一是對前中共政治局常委周永康涉案的調查報導。

這則貼文除文章本身外，還附有2張照片，其中1張即是網路熱傳的隔離轉運巴士事發前在行駛時的正面照，另1張則似乎是中國在全球的防疫形勢圖。然而，這則貼文的截圖目前在中國網路上，幾乎被刪除殆盡。

文章指出，「一個人怕得新冠（COVID-19）會死，這很正常，可以理解，我站在三層樓往下看都恐高呢」。但不正常、不能理解的是，因為極極少數人可能感染新冠而去世，就硬拉上13億中國人一起陪綁，到現在全世界都宣布新冠疫情結束了，這「泱泱大國」還會因為一個人而整樓的人被拉走集中隔離，整座城市被迫主動靜默，整個國家的人「常態化捅嗓子眼（喉嚨）」。

這篇文章說，到現在還看到有人拿著人民日報的文章說，中國的疫情防控政策是「最科學、最人道、最偉大的」，中國人口基數大，哪怕重症死亡率只有萬分之一，13億中國人就會有13萬人死亡，你能為這13萬人負責嗎？

文章提到，「是的呀，每年死於車禍的人比死於新冠的人多得多，你為什麼不禁止開車」？現在，貴陽沒有因為奧密克戎（Omicron變種病毒）死一個人，卻因為害怕奧密克戎流行讓600萬人靜默，將3萬人強制集中隔離，將近萬人疏散到其他城市。現在，又有27個人僅僅因為同樓可能有感染者而死於連夜轉運的車禍。

這篇文章表示，看看這位「註定要被問責的尚不知死活的司機吧」，穿着封閉的防護服，戴着兩層口罩和該死的毫無意義的護目鏡，手套可能也戴了兩層，全程不能開空調，半夜兩點半，「他是在怎樣的恍惚中將這輛大巴開向死亡啊」。

文章最後說，「該醒醒了！該恢復正常了！堅決反對全民核酸！堅決反對清零防疫！堅決反對閉關鎖國」。（編輯：曹宇帆）1110920