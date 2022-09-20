更多編輯台推薦新聞：
英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬
國際

英國女王51年前獨照首次公開 王室引用哈姆雷特台詞致敬

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重
生活

氣象局：台北山腳斷層短期內不會錯動 嘉南地區為監測重中之重

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機
國際

曾經缺點變優點 查爾斯三世搏真情或為王室轉機

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

傳中國資深媒體人發難 撰文反對全民核酸及清零

2022/9/20 16:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京20日電）貴州隔離轉運巴士翻覆造成27死慘劇後，中國輿論譁然，網路上隨即熱傳署名「財新常務副主編高昱」在微信朋友圈的發文截圖，內容主張「該恢復正常了」，並堅決反對全民核酸及清零防疫。

網路訊息顯示，這則截圖來自微信朋友圈，帳戶名是「高昱，財新常務副主編」。但截至目前為止，仍無法證實這篇文章是否真是由高昱所撰寫及發布。至於高昱本人則是調查記者出身，是中國資深媒體人，代表作之一是對前中共政治局常委周永康涉案的調查報導。

這則貼文除文章本身外，還附有2張照片，其中1張即是網路熱傳的隔離轉運巴士事發前在行駛時的正面照，另1張則似乎是中國在全球的防疫形勢圖。然而，這則貼文的截圖目前在中國網路上，幾乎被刪除殆盡。

文章指出，「一個人怕得新冠（COVID-19）會死，這很正常，可以理解，我站在三層樓往下看都恐高呢」。但不正常、不能理解的是，因為極極少數人可能感染新冠而去世，就硬拉上13億中國人一起陪綁，到現在全世界都宣布新冠疫情結束了，這「泱泱大國」還會因為一個人而整樓的人被拉走集中隔離，整座城市被迫主動靜默，整個國家的人「常態化捅嗓子眼（喉嚨）」。

這篇文章說，到現在還看到有人拿著人民日報的文章說，中國的疫情防控政策是「最科學、最人道、最偉大的」，中國人口基數大，哪怕重症死亡率只有萬分之一，13億中國人就會有13萬人死亡，你能為這13萬人負責嗎？

文章提到，「是的呀，每年死於車禍的人比死於新冠的人多得多，你為什麼不禁止開車」？現在，貴陽沒有因為奧密克戎（Omicron變種病毒）死一個人，卻因為害怕奧密克戎流行讓600萬人靜默，將3萬人強制集中隔離，將近萬人疏散到其他城市。現在，又有27個人僅僅因為同樓可能有感染者而死於連夜轉運的車禍。

這篇文章表示，看看這位「註定要被問責的尚不知死活的司機吧」，穿着封閉的防護服，戴着兩層口罩和該死的毫無意義的護目鏡，手套可能也戴了兩層，全程不能開空調，半夜兩點半，「他是在怎樣的恍惚中將這輛大巴開向死亡啊」。

文章最後說，「該醒醒了！該恢復正常了！堅決反對全民核酸！堅決反對清零防疫！堅決反對閉關鎖國」。（編輯：曹宇帆）1110920

周永康
2012中共鬥爭年 旅美作家出版成書
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族