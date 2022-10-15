中國商人蔡雲峰舉報貪腐墜樓身亡 疑似被自殺

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（中央社台北15日電）中國商人蔡雲峰舉報甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠夫婦涉貪腐3天後墜樓身亡，雖然中國媒體財新網報導稱他自殺，但疑似蔡雲峰的微博帳號曾發聲明：「如果我突然死亡，不是自殺。」

網路廣傳的微博帳號「蔡雲峰用生命舉報」截圖顯示，一則日期7月28日上午7時53分從甘肅發布的貼文：「我近期將會發布一封實名舉報公安廳長及其幾十名下屬的舉報信和視頻，內容勁爆絕對真實，因為有些事我就是參與者見證者。」

這則貼文截圖指出：「…如果我突然死亡，不是自殺，不要相信他們的結論。」

（圖取自蔡雲峰微博weibo.com）

財新網本月13日報導，9月18日下午蔡雲峰在微博發文「關於甘肅省公安廳原常務副廳長姚遠及其妻子林明宇腐敗問題的實名舉報」，公開向中央紀委、公安部紀檢組、甘肅省紀委，舉報姚遠及林明宇夫妻涉嫌嚴重貪腐，還有20多名省公安系統幹警或相關人等買官行賄。

財新網曾於9月20日下午聯絡蔡雲峰，當時他並未透露即將不久人世的想法，深夜時分蔡雲峰的微博內容清空，未再回覆訊息。

報導表示，據多個消息來源證實，蔡雲峰在9月21日凌晨4時許從甘肅省蘭州市住所跳樓身亡。蔡雲峰在舉報信留下的手機門號目前顯示為空號，以這個門號註冊的微信也被註銷。

不過疑似蔡雲峰的微博帳號「蔡雲峰用生命舉報」截圖顯示，他曾於公開舉報隔天，也就是9月19日上午8時5分從甘肅再發文：「又多活了一個晚上。」

帳號「花總丟了金箍棒」的網友留言說：「既然選擇舉報，剩下的交給法律，這是每個人最後的天平和保護傘。」

博主回覆：「當年研究要怎麼抓你的時候我就在旁邊，你有什麼錯？你相信法律嗎？」

財新網報導詳述姚遠諸多涉貪腐事證，包括曾替女婿打點，向當時北京市公安局長、前司法部長傅政華送了3個貴重手鐲等。

吉林省長春市中級人民法院上月宣判，傅政華因受賄罪被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，死緩2年期滿後則終身監禁，不得假釋。

另據美國自由亞洲電台（RFA）報導，就RFA當時的採訪，還有蔡雲峰與多個中國傳媒的調查記者通話而論，蔡雲峰墜樓身亡前無自殺意圖。

相反，蔡雲峰似乎有意求援。他在墜樓前大約11小時給記者們的最後留話說，有員警藉口調查房屋找上門，隨後就掛了電話。

一位被指可能是最後和蔡雲峰通話的記者證實，當初他就判斷蔡的處境很危險，尤其是他們最後一次通話後，蔡雲峰隨即失聯。

這名記者指出，蔡雲峰生前曾說如果他死了，妻子會披露更多資訊，但蔡雲峰沒告知記者其妻的聯絡方式。

RFA也致電甘肅省公安廳、蘭州市公安局等單位均不回應，並致電姚遠的司機范保中和多個被蔡舉報的官員如蘭州高新分局局長王文輝，但接通隨即掛斷。

姚遠妻子林明宇及女兒姚宇航的手機已棄用或停用，姚宇航所在的中國藝術科技研究所表示，會把RFA記者來電詢問轉告姚宇航，但遲無下文。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111015