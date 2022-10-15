四通橋事件 看橋員成為中共20大及北京新風景線

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北京市四通橋13日發生民眾掛布條抗議事件後，周邊街道14日進入高度戒備狀態，來往路人成為警察及黑色便衣盯梢的對象。圖為四通橋旁80公尺的一處公車候車亭，倚靠亭柱吐煙、著黑衣帽黑鞋的半身男子，即為盯梢的黑衣人。中央社記者邱國強北京攝 111年10月14日

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（中央社記者邱國強北京15日電）從每年1次的「兩會」，到5年、10年1次的黨代會及閱兵，沿街滿布的警察、保安及志願者總是北京典型的風景，這次中共20大也不例外。而「四通橋事件」後，全城的神經繃得更緊。

已經被眾多北京人親眼所見的「看橋員」，就是「四通橋事件」的產物，更被北京人戲稱為北京「最新的一道風景線」、「風景這裡獨好」，以及「20大獨有的風景線」。

如今，北京市每座人行天橋上，「看橋員」小的設1個，大的設2個，有的甚至架上了防風的帆布哨亭；至於車行陸橋底下，「看橋員」則駐守在橋下，小的2個，大的多到4個。

有北京民眾說，和「看橋員」比起來，如今箍著紅袖章盯路人的大爺、大媽志願者，滿街的警察、協警和各種保安，乃至於武警，都不稀奇了，全被比了下去，20大「真是太奇妙了」。

除了「看橋員」，中國網路上還傳出了北京一些地區新推出的安保措施。像是購買1公尺以上的布料，以及油漆，也要被納入「實名制」，必須持身分證購買。消息一出，引起網友熱議。有人直指，布料和油漆在北京，「如今和菜刀一樣危險」（購買菜刀已有實名制）。

不過，這個由網友反映的措施，目前還未能被完全證實。有北京網友反映，趁著床單該更換了，自己上午特地前往商場添購床單，並沒有被要求實名登記，「床單也是布呀，超過2米（公尺）了吧」。

還有傳言說，北京市內數個長途客運站往來外省市的長途客車，自14日及今天起陸續停開，何時恢復行駛有待通知。但這一措施是事先針對中共20大而執行的安保措施，還是因應「四通橋事件」新發布的措施，目前不得而知。

不論買布、買油漆是否也要「實名制」，還是長途客運車是否停開，從「四通橋事件」發生後，北京市內的安保措施又往上提升了一層，則是事實。從長安街上、故宮及中南海周邊行駛及停靠的警車明顯增加，警察巡邏密度明顯上升，就能看得出來。

有北京民眾反映，這兩天在地鐵站裡，警察會選擇兩線交會站的通道，或是人潮較多的出入口查驗證件的密度和次數，比事件發生前明顯增加。部分警察還會當場要求打開背包檢查。

儘管如此，大部分北京人卻顯得淡定。因為，身為被稱為「帝都」的市民，對這種管制早已習慣。事實上，在「四通橋事件」發生前，管制就已開始，且不是傳言。

撇開滿街的維安人員，民眾在家上網買個奶粉、果汁，在中共20大落幕前，也出不了貨。就像記者訂購的中國知名品牌酸奶（優酪乳），下訂了3天，就是不出貨。業者總安慰說，「親！有疫情啊，會安排盡快發貨的」。

一位北京女孩聽了記者抱怨此事後大笑說：「哥，別被唬了，北京開大會（指兩會、黨代會）都是這樣，我買的化妝品也是這樣。」她還不忘提醒記者，趕緊退訂退款，等到「會開完」前一天再下訂，免得商家耍花樣。

原來，液體、半液體及粉狀物，在北京召開「兩會」、黨代會及舉行閱兵時，是沒辦法寄到北京的。即使是北京市內互寄，這次中共20大舉行前一週也極有可能寄不出去，或是收不到。記者訂的酸奶，發貨地點就是北京市五環外的一處工業園區。

至於，警察及各式各樣的協警、保安，以及左臂戴著紅袖章的大爺大媽志願者，在中共20大前的北京市裡，一樣都不缺，是固定的風景。

只要到橫貫北京的長安街上，以及天安門廣場、前門、中南海、故宮周邊，以及地鐵、火車、高鐵站走走，或是逛逛各大居民區外的人行道、胡同口、都能見到他們的蹤影。

而「四通橋事件」後，在北京街頭和他們相遇的機會，更多。（編輯：曹宇帆）1111015