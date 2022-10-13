北京掛反習布條抗議者被捕 王丹：新坦克人

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（中央社台北13日電）最新流出影片顯示，今天上午在北京四通橋懸掛反習近平布條的人士，已當場被警方逮捕，但他的抗議行動在國際熱傳，被譽為「北京四通橋勇士」。民運人士王丹今天稱讚他是「新坦克人」。

中共20大即將在16日於北京召開。網傳照片顯示，一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的人士，13日上午在北京海淀區北三環的四通橋上掛起巨幅布條。

布條大大的紅字寫著「罷課罷工罷免國賊習近平」、「不要核酸要吃飯，不要文革要改革」、「不要封城要自由，不要領袖要選票」、「不要謊言要尊嚴，不做奴才做公民」。

由於位處交通要道，加上懸掛布條的高架橋冒出濃濃黑煙，很快就吸引許多途經車輛注意。其中一名駕駛拍攝的手機影片顯示，這名疑似裝扮為市政工人的抗議人士，還曾拿出喇叭廣播他的訴求。

照片引發熱傳後，北京出現反習行動已躍為最熱門的國際新聞與網路消息。因為現場冒出黑煙，網友盛傳這名抗議人士已經自焚。

不過根據中國旅外科普作家方舟子在推特發布的一支俯瞰影片顯示，大批警消人員事後急奔至高架橋現場，使用滅火器將火勢撲滅，冒出陣陣白煙。抗議布條也被警方撤下並收摺。一名橘紅衣男子被押進一輛警車。

方舟子研判，「北京四通橋勇士」不是自焚，而是燒東西可能要引起路人注意，大批警力趕過去把人抓走了。他寫道，「只要能熬過去，人不被整死，出來就又是一條好漢」。

王丹今晚在臉書發文稱之為「北京四通橋勇士事件」。

王丹表示，在這樣的敏感時刻，做出這樣的壯舉，這位英雄顯然已經做好了為此付出巨大代價的思想準備，當局也不可能放過他。

王丹強調「誰說中國無勇士」。這位不知名的中國人的勇氣，可謂驚天地泣鬼神，是當代新的「坦克人」。

他表示，習近平將連任，使得無數中國人感到絕望，絕望之下才會有反抗。這不是第一次有人站出來，也不會是最後一次。「大家不要小看這位勇士的義舉，有的時候，示範效應是巨大的。習近平倒行逆施，必將激起更多的政治風潮。」（編輯：楊昇儒）1111013