彭立發反習抗議面臨重刑 維權律師莫少平願辯護

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（中央社台北19日電）中共20大召開前夕在北京四通橋懸掛反習近平布條的抗議者彭立發，將面臨最重無期徒刑的刑罰。曾經為諾貝爾和平獎得主劉曉波辯護的中國知名維權律師莫少平，已表示願意為彭立發辯護。

13日在北京四通橋懸掛「罷課罷工罷免國賊習近平」等布條的彭立發，當場被警方逮捕，但抗議行動引發國際強烈迴響，他和親屬接下來的處境也獲廣泛關注。

據美國之音今天報導，曾經擔任諾貝爾和平獎得主、「零八憲章」主要撰稿人劉曉波辯護律師的北京律師莫少平表示，在得到彭立發家屬委託後，他可以接受委託代理這個案子。

莫少平說：「他請到我，如果他親屬而且經過他本人確認的話，確實希望我作為他的辯護律師，我可以擔任他的辯護律師。沒有問題。」

這位知名維權律師從法律角度分析了中共當局可能指控彭立發的罪名。

莫少平說：「公安機關認為他涉嫌犯罪的話，有可能涉嫌3個罪名。一個有可能就是尋釁滋事罪，第二個可能是涉嫌煽動顛覆國家政權罪。最嚴重的話，就是認為他是顛覆國家政權罪。這是我個人觀點。」

根據中國刑法，「顛覆國家政權罪」最重可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

莫少平指出，彭立發表達政治訴求的方式方法與劉曉波不同，後者是主要是透過網路發表文章，總共200多篇。至於律師應該如何辯護，則需要會見當事人並閱卷查明全部證據之後才能決定。

報導引述在美國的前中國維權律師王清鵬表示，彭立發代表中國良心在關鍵時刻登高一呼，號召罷免習近平，阻止其繼續倒行逆施，驚醒全球，不僅無罪，而且有功。

她說：「中華人民共和國憲法第35條規定，中華人民共和國公民有言論、出版、聚會、結社、遊行、示威的自由。憲法是國家的最高大法，效力高於其他所有的法律，包括彭立發掛條幅可能會引起交通堵塞違反的治安管理處罰法。」

王清鵬認為，彭立發無罪，有罪的是中共及中共政府，應該立即釋放彭立發。

報導並引述一位不具名的資深中國法學界人士指出，彭立發的言行完全合乎中共自己的憲法，完全合乎現代憲政、法治、民主政治的原則和常識，進而當然也就不構成犯罪。

他表示，中共未來起訴彭立發時，彭本人和律師當然可以而且應當作無罪辯護。僅就法律而言，彭的言行今天在所有的國家都不應構成犯罪。

但這位資深法界人士也指出，在政治，即中共特有的那種黨大於國、黨大於法、黨淩駕於國家和法之上、黨無法無天的前現代專制政治上，彭的言行一定被中共視為顛覆政權。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111019