20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

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中國旅外科普作家方舟子說，13日在北京四通橋懸掛反習橫幅被捕的男子網名彭載舟，本名是彭立發。圖為澳洲廣播公司駐台北記者Bill Birtels在個人推特轉發照片。（圖取自twitter.com/billbirtles）

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（中央社台北14日電）中共召開20大前夕，不滿中共領導人習近平執政的男子，昨天在北京四通橋懸掛反習橫幅被捕，中國旅外科普作家方舟子說，這位四通橋勇士來自黑龍江，網名彭載舟，本名是彭立發。

北京出現反習行動已躍為最熱門的國際新聞與網路消息，遭逮捕的男子被譽為「北京四通橋勇士」，民運人士王丹稱讚他是「新坦克人」。

方舟子在推特發貼文披露他的身分：「北京四通橋勇士網名彭載舟，真名彭立發，黑龍江泰來縣人，做電磁學研究的。」

方舟子表示，事發前彭立發在他的推文後面和彭立發自己的Researchgate帳號，貼過掛在橋上的那些口號，不過已經被刪掉，顯然警方逮捕彭立發後進入其帳號刪的，知道身分就好了，至少不會被人間蒸發。

回顧彭立發當時在橋上共懸掛4張橫幅，白底紅字，分別是「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由」、「不要謊言要尊嚴，不要文革要改革」、「不要領袖要選票，不做奴才做公民」、「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。

方舟子並上傳彭立發的微博截圖，自稱是個熱愛自由、喜愛科學與哲學的工匠。

彭立發推特自我介紹自稱是個熱愛自由、喜愛科學與哲學的工匠。（圖取自twitter.com/lifa_Petter）

而中國海外民間組織「人道中國」理事王劍虹轉發彭立發13日凌晨4時回覆「中國數字時代」的推文：「各位同道中人，我們馬上要行動了，希望你們能多多轉發，謝謝！」

彭立發的這則推文另指出：「2022年10月16日，全國罷課總動員，全國罷工總動員，全國汽車鳴笛抗議總動員，全國軍人起義總動員，要讓獨裁者習近平知道，在追求自由的道路上，中華大地有男兒。」

前中共黨校教授蔡霞則藉由推特轉貼彭立發撰寫的告全國同胞書，他向軍警和中共黨員等喊話，呼籲效法106年前蔡鍔等發起聲討袁世凱的義舉，展開新護國運動，走向天安門與中南海。

彭立發號召的新護國運動訴求包括，和平罷工罷課表達抗議，一氣呵成罷免獨裁者習近平，直接選舉沒有謊言、可受公民監督及被彈劾的新主席，生活在沒有奴役的社會裡。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111014