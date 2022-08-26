20大前敏感期 熊貓翠翠生子被指諷習評論被關閉

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（中央社台北26日電）四川大熊貓「翠翠」日前產下幼仔，中國官媒特地公開徵名，卻出現「祈翠」、「翠翠翠」等字眼，意外引發熱議。由於「翠」字被認為有詛咒中共總書記習近平之意，網路評論區遂立刻被關閉。

「翠」字的上半部「羽」，在簡體字中是兩個「習」字的並列，使這個字被拆分為「習習卒」，被部分立場反共的網友解釋為「習近平死兩次」之意，常用來加以諷刺。因此，「翠」字也不時成為中國網路敏感字。如今正值中共20大將近，「翠」字更顯得敏感。

有中國民眾認為，目前正值政治敏感期，近來網路審查明顯感覺更趨嚴格，加上「動態清零」及經濟衰退導致民怨，一些網友藉「翠翠」生幼仔取名的機會嘲諷，是藉此宣洩情緒的表現，並反映當今中國的民情。

這起「祈翠」風波的起源是中共官媒央視的微博帳號。18日，央視公布四川臥龍保育基地大熊貓「翠翠」生下幼仔的消息，並向網友公開徵名。不料，這則軟性新聞的評論區，卻引來了數量出乎意料的留言。

根據網路上尚存的截圖顯示，中國網友先後留下了「翠翠翠」、「翠翠翠翠」、「核翠」、「祈翠」、「二十大翠」、「翠翠，就叫翠翠」、「讓我們一起來祈翠」的名字。還有人語帶諷刺地寫下「好可愛的名字，我感動，又不敢動」等語。

綜合網友反映及自由亞洲電台報導，央視這則公開徵名的評論區留言數量短時間內即告暴增，大約累積達1500條時，評論區即突然被關閉，無法評論；不久後，轉發央視這條微博的人民日報、北京日報微博，也緊急關閉了評論區。

根據報導，部分中國民眾在不滿當局「動態清零」損及經濟及權益的強大民怨下，網路上興起了「祈翠文化」，還曾出現「今日祈翠」、「祈翠超話」等主題，但不久就被封殺。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110826