中國阻媒體關注清零傷經濟 封鎖彭博微信公眾號

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（中央社台北8日電）美國媒體彭博的財經微信公眾號Daybreak無預警被封鎖且原因不明，微信稱已接獲彭博的抗議。此舉凸顯北京當局近來加強網路管制與箝制，以遏阻媒體關注防疫清零傷經濟。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，彭博在中國騰訊控股有限公司旗下的通訊軟體微信所開設的社群媒體帳號，被控違反中國線上公眾號規範而被封鎖，於此同時，當局正加強管控線上傳播的財經消息。

彭博Daybreak帳號自去年元月起，每天發布有關全球市場最新動態的消息，不過這個帳號的頁面如今只剩下「所有內容被屏蔽並且這個帳號被中止」的文字說明，同時附帶張貼網信辦發布網管規範的連結。

Daybreak最後一次的內容更新是在1日，當時呈現的資訊包括開盤前新增的市場數據與新聞快訊，7日起已無法瀏覽所有內容。

究竟是發布了哪則消息導致Daybreak再也不見天日仍有待釐清，騰訊與彭博並未回覆南早置評請求，不過彭博的其他微信公眾號，包括其他若干關注於能源、財經、就業消息與主頁面並未封鎖，截至7日仍運作如常。

註冊為微信用戶的活躍使用者每月可達12億9000萬，獲准在微信設立公眾號的個人、企業及媒體機構，發布的文章與消息，可觸及當中相當比例的人數。

當前具有影響力的財經媒體和網路使用者，日益關切中國堅持清零挫傷經濟，於是盛傳當局將加強管控的風聲，彭博的公眾號Daybreak無預警被封鎖。

今年稍早，中國交銀國際券商董事總經理洪灝的微博和微信公眾號都被銷號。身為知名分析師，他曾發表警惕資本外逃及看空中國A股等言論。

近來中國的財經媒體或相關分析文章，對負面消息的報導或評論都更為溫和，甚至編採被要求不要「渲染」負面消息。

此外，去年8月中國網信辦宣布展開「清朗．商業網站平台和自媒體違規採編發布財經類資訊」，曾針對金融「黑嘴」等清理財經自媒體。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110708