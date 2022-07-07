Omicron BA.5攻進北京 中國本土疫情擴散考驗清零政策

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繼中國陝西西安出現首起Omicron變種病毒BA.5病例後，北京6日也有3例確診。圖為5日民眾行經北京正陽門箭樓。（中新社）

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（中央社台北7日電）中國官方今天通報新增本土病例338例（含確診與無症狀感染），安徽省泗縣疫情逐漸走緩，但繼陝西西安出現首起感染BA.5病例後，北京也出現3例確診，高傳染力的變種病毒將考驗清零政策。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，6日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例124例，當中本土確診94例。另外，本土新增無症狀感染者244例。

6月底以來中國本土疫情上升，初期集中在安徽省泗縣，6日合計確診與無症狀感染為167例，經過10餘天的抗疫，當晚安徽省宿州市新冠肺炎疫情防控應急指揮部在泗縣召開記者會，指泗縣第八輪區域核酸檢測結果篩出社會面確診9例，是疫情發生以來首次社會面陽性感染者降至個位數，疫情處於下降趨勢。

泗縣疫情走緩，但傳播力更強的Omicron變種病毒BA.5.2分支已攻進陝西省西安市及北京。

西安5日核酸樣本檢測結果證實為Omicron變種病毒BA.5.2分支，是中國已知的首起BA.5分支引發的本土疫情，西安當局宣布6日起實施臨時性管控7天。陝西省6日本土新增4例，均在西安。

而北京市疾控中心6日本土新增4例，另進一步通報新增3例Omicron的BA.5.2亞變種病毒病例。北京因此調整首都防控政策措施。自7月11日起，進入電影院、體育場館、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗；但另一方面同時優化進返京政策，保障人員正常往來，並對直航北京入境人員實行「7天集中隔離+3天居家健康監測」。

至於上海6日合計本土病例增至54例，由於本波疫情與多家KTV相關，6日全上海的KTV暫緩開放，並對「違規營業」造成疫情蔓延的店家立案調查。

香港方面，6日新增2815例確診，其中2672例屬當地感染。新增1名患者死亡，另增多22例懷疑感染變異病毒株Omicron BA.4或BA.5的個案，

香港防護中心傳染病處主任張竹君指，BA.4或BA.5的個案佔感染個案1%，個案增加反映傳播性高，擔心有再次感染風險。

另澳門5日新增146例核酸陽性個案，超過7成來自社區，6日截至下午3時，暫時有18人快篩陽性。澳門新葡京酒店爆發群聚感染組，昨晚被圍封列為紅碼區，預計下週解封。媒體報導，對於傳出澳門下週會封城7日並實施網格化管理或禁足措施，應變中心表示，會視乎醫療當局評估再作決定，暫時未有新安排，會適時公布。 （編輯：唐佩君/周慧盈）1110707