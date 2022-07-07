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BA.5傳播力強20% 指揮中心暫不升級防疫措施

2022/7/7 15:49（7/7 16:07 更新）
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圖為台北市雙連市場店家使用塑膠膜隔出空間，拉開與顧客的距離，避免直接接觸增加感染COVID-19風險。中央社記者趙世勳攝 111年7月7日
圖為台北市雙連市場店家使用塑膠膜隔出空間，拉開與顧客的距離，避免直接接觸增加感染COVID-19風險。中央社記者趙世勳攝 111年7月7日
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（中央社記者張茗喧台北7日電）Omicron BA.5亞變種病毒本土病例現蹤，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.4、BA.5傳播力比原本的Omicron傳播力強20%，但暫不考慮升級、匡列等防疫措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，但日前國內出現首例Omicron BA.5本土病例，防疫措施是否升級引發關注。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，BA.4、BA.5的傳播力比先前主流Omicron變異株多約20%，民眾還是要注意勤洗手、戴口罩，社區防疫措施也沒有鬆綁。

羅一鈞指出，針對入境確診且經定序確認的個案，會對同行、同住家人進行檢驗，根據第1圈檢驗結果再決定是否加驗第2圈，此外暫未考慮升級篩檢措施。

至於入境檢疫何時能從現行3+4縮短為0+7，即入境免隔離。指揮中心指揮官陳時中說，今天才剛剛宣布7月14日起，台灣民眾、持居留證者、轉機者登機前免附2天內PCR證明，實施後會再觀察一陣子，根據大家需求做最適當安排，防疫方面政策要比較謹慎，一步步來。

據統計，昨天共開4199人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3499份、默沙東「莫納皮拉韋」700人份，今年以來累計開立約34萬9938人，包括共28萬2356人倍拉維及6萬7582人份莫納皮拉韋。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬2050床、空床6964床、空床率57.8%，其中台北區51.7%、北區55.5%、中區59.3%、南區56.6%、高屏區64.9%、東區60.8%；53家集中檢疫所共7610床、空床數5307床、空床率69.7%；42家地方加強型防疫旅館3857床、空床數1457床、空床率37.8%。（編輯：陳政偉）1110707

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