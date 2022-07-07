衛福部：疫情緩降 本土病例數較前一週下降19%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

因應國內COVID-19疫情，台北市雙連市場店家使用塑膠膜隔出空間，拉開與顧客的距離，避免直接接觸增加染疫風險。中央社記者趙世勳攝 111年7月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）衛福部今天指出，截至6日為止，疫情緩降，近一週新增病例數23萬5270例，較前一週下降19%，新增病例及重症病例均呈下降趨勢；全球疫情近期上升，須落實邊境管制作業。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，會後提供上述資料。

衛福部會後發布新聞稿指出，國內疫情持續緩降，但近期全球疫情上升，且國際間BA.5及BA.4等Omicron亞型變異株病例占比持續增加，造成部分國家疫情回升。

衛福部說，境外移入病例陸續檢出BA.4、BA.5變異株，且已有造成家庭群聚本土感染病例，務必落實邊境管制作業，及相關接觸者的防疫措施，並加強變異株監測與定序，減少變異株威脅。（編輯：張均懋）1110707