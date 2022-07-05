8月入境檢疫可望免隔離？莊人祥曝2大觀察指標

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入境檢疫是否縮為0+7受矚目，指揮中心發言人莊人祥說，將觀察國內疫情趨勢及Omicron BA.4、BA.5疫情。圖為台北松山機場入境旅客在防疫計程車櫃檯報到。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北5日電）8月入境檢疫是否能縮短為0+7天，備受矚目。指揮中心發言人莊人祥說，將持續觀察國內疫情下降趨勢以及Omicron BA.4、BA.5疫情狀況，這些都是鬆綁與否的重要觀察指標。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，有醫師建議取消入境登機前48小時的PCR檢驗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午受訪時坦言，可能取消低風險區域PCR規定。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，由於目前低風險國家定義還停留在過去本土清零期間的規定，後續將根據整體疫情數據和趨勢再進行相關討論，可能將各國疫情監測、資訊透明度等納入考量，但強調此政策還在研議階段，相關配套都在討論當中。

疫情降溫，入境檢疫是否可望在8月從3+4天縮短為0+7天，也就是入境免隔離。莊人祥表示，目前國內單日確診數約3萬例，相較之下，韓國等其他國家都是等到確診數相當低才鬆綁，但到底要低到多少，很難有一個絕對數字，首先要觀察國內確診數下降的趨勢，努力讓數字持續下降。

莊人祥說，入境檢疫0+7天措施不只牽涉到疫情，同時也要將Omicron BA.4和BA.5納入考慮，先前曾提過7月、8月都可能因為BA.4、BA.5造成一小波疫情，將持續觀察、滾動式調整。

莊人祥說，目前入境檢疫採取3+4天政策，入境民眾只要隔離3天，第4天就能進入社區，不太可能再以過去清零的態度面對BA.4和BA.5，因此僅能針對入境者家人、同行者進行擴大篩檢，但並沒有打算對BA.4或BA.5個案延長或重啟隔離措施。

有醫師認為台灣自費PCR費用太高呼籲降價，也有網友指出新加坡PCR相當便宜。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，據他查詢的資料顯示，新加坡PCR共分3種價位，急件約新幣280元、相當於新台幣6100元，12小時取件的價位約新台幣4800元、24小時取件約新台幣1600元。

羅一鈞說，新加坡24小時的PCR方案雖然看似比較便宜，但還是要了解實際檢驗方法，今年4月指揮中心也行文各檢驗機構，開放自費PCR可有條件用池化PCR，並將收費上限定為1500元，和新加坡差不多，只不過目前沒有很多醫院或檢驗機構有執行池化PCR。（編輯：張雅淨）1110705