7月維持戴口罩措施 陳時中：現在是重要一哩路

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中央流行疫情指揮中心公布，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施。圖為6月19日傍晚台北市大稻埕，民眾打羽球不忘戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施，唱歌時仍維持須戴口罩，指揮官陳時中說，現在是重要一哩路，為確保疫情下降，希望民眾忍耐一下。

陳時中今天下午疫情記者會中宣布，考量全台已進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大規模流行階段，且Omicron變異株BA.4及BA.5境外移入病例數持續增加，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施。

陳時中說，因為遇到疫情高峰，前段時間民眾自主避免往人潮擁擠處移動，人流大幅減少，幾乎達到與去年防疫第3級警戒時差不多的狀況；隨著疫情下降，近1、2週明顯感受到整體氣氛趨向比較輕鬆，娛樂活動復甦。

陳時中說，考量近期每天新增個案數維持在4萬多例，為了讓疫情持續下降，才會決定維持口罩政策。現行戴口罩規定維持不變，外出時仍應全程佩戴口罩；唱歌時，維持須戴口罩；外出時有飲食需求，得免戴口罩。

得免戴口罩例外情形，包含室內外從事運動；室內外拍攝個人/團體照；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動正式拍攝或進行時；農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作

另外還有於山林（含森林遊樂區）、海濱活動、於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合。上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

於指揮中心或主管機關指定場所或活動，如藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽參賽選手及裁判於比賽期間等，符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

賣場、超市、市場部分，依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

針對餐飲場所，應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。（編輯：陳政偉）1110629