6/29本土4萬2112例 增85人死亡、227例中重症[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）COVID-19本土個案連續2天新增4萬多例，今天新增染疫死亡病例85人，創下今年6月以來新低，其中一名30多歲男性案例有癌症病史，未曾接種疫苗，在確診隔天就死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會表示，新增4萬2112例本土個案，確診個案新增中重症227例（中症147例、重症80例），其中85例死亡；另新增92例境外移入病例。

今天新增85例本土病例死亡個案，年齡介於30歲至90歲以上，81人有癌症等重大疾病或慢性病史、53人未打滿3劑疫苗，35人從未接種疫苗，51人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增死亡個案中，最年輕的為2名30多歲男性案例。

2名30多歲個案都有癌症，沒有接種疫苗，都有簽署不實施心肺復甦術（DNR），染疫後因為肺炎及癌症共病死亡，其中一人是6月14日因咳嗽、流鼻水到醫院，診斷為肺炎住院，發病日確診，6月26日死亡，死因是肺炎合併呼吸衰竭、癌症轉移。

羅一鈞指出，另一人則是因為本身的癌症疾病，選擇接受安寧照護，6月25日住院期間被匡列為確診個案接觸者，因此接受PCR採檢確診，隔天因癌症惡化死亡，死因是癌症及COVID-19確診。

今天無新增兒童死亡、重症個案。國內12歲以下兒童重症累計70例，包括21例腦炎、15例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、15例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有20人死亡，6人合併腦炎、4人肺炎、2人敗血症、1人共病（腦腫瘤）、1人哮吼及6人到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月28日，本土輕症、無症狀個案累計364萬1759例、占99.58%，中症累計8855例、占0.24%，重症累計6638例、占0.18%，其中死亡累計5680人。（編輯：張雅淨）1110629

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）