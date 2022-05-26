快篩陽性即確診 各縣市醫療院所評估門診這裡查

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COVID-19快篩陽性即確診新制上路，民眾使用家用快篩檢測為陽性後，經醫事人員確認即為確定病例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社網站26日電）COVID-19快篩陽性即確診新制上路，不分族群、年齡，民眾使用家用快篩檢測為陽性後，經醫事人員確認即為確定病例。中央社整理各縣市「快篩陽即確診」判定門診的醫療院所資訊，有需要的民眾可以快速查詢相關資源，儘速完成確診判定。

各縣市評估門診查詢

民眾使用家用快篩檢驗為陽性，請使用健保快易通、健康益友APP或聯繫衛生局安排遠距醫療，也可以直接持快篩檢體到現場找醫師評估。哪些醫療院所提供快篩判定的門診？可在下面的搜尋器查詢：

另外，各縣市評估門診開設也可點以下連結查詢：

台北市點這裡

新北市點這裡

桃園市點這裡

台中市點這裡

台南市點這裡

高雄市點這裡

基隆市點這裡

新竹市點這裡

新竹縣點這裡

苗栗縣點這裡

彰化縣點這裡

南投縣點這裡

雲林縣點這裡

嘉義市點這裡

嘉義縣點這裡

屏東縣點這裡

宜蘭縣點這裡

花蓮縣點這裡

台東縣點這裡

澎湖縣點這裡

金門縣：所有醫療院所皆可協助

連江縣：

南竿：連江縣立醫院

北竿、莒光、東引：各鄉衛生所

評估門診看診注意事項

一、自行快篩陽性後，於判讀陽性檢測卡匣或檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

二、如以視訊看診進行評估，將檢測判讀後檢測卡匣或檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

四、配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

五、外出時務必戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送，雙方應全程戴口罩。

（指揮中心提供）

（中央社製圖）

（編輯：林傑立）1110526