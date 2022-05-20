確診者隔離通知書10小時內開立 數位證明平台25日起增接觸者證明

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北20日電）為加速隔離單開立，指揮中心今天宣布推出新系統，未來確診者只要資料正確，系統就會在5到10小時內開立隔離通知書；數位證明平台25日起也開放申請「接觸者隔離證明」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，單日本土病例一度突破9萬例大關，為加速居家隔離單開立，中央流行疫情指揮中心今天宣布推出電子居隔單新系統，25日起「數位新冠病毒健康證明」平台也新增「接觸者隔離證明」申請。

指揮中心指揮官陳時中表示，近日已在請行政院政務委員唐鳳與指揮中心資訊組進行優化，未來確診者通知書開立流程將簡化，與法定傳染病系統切割、各自獨立作業，加速通知單開立流程。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，目前確診個案疫調通報之所以塞車，有部分是因為舊案還沒清出來，因此衛福部立即擬定新系統，加速新案處理速度，提高效能。

龐一鳴說，未來自主疫調只要資料填寫正確，就會立即轉到隔離書開立系統，開立時間也將從過去超過24小時縮短為5到10小時，但資料務必要正確；針對資料不完整、無法開立隔離單的舊案，也會將加大電腦資源處理。

在密切接觸者方面也將簡化相關流程，陳時中指出，考量過去起算接觸時間點會有落差，因此目前將改以最後接觸日起算，前3天是居家隔離、後4天是自主防疫。

龐一鳴指出，昨天與新北市府討論後發現，第一線人員痛點是開立接觸者隔離通知時，有些是3+4方案、有些是0+7方案，因此25日數位證明平台將新增「接觸者隔離證明」，都可線上申請。（編輯：陳政偉）1110520