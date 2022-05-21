居家照護就醫鬆綁 同住確診親友可陪同就醫

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指揮中心指揮官陳時中21日宣布放寬居家照護就醫限制，確診的同住親友可陪同確診者就醫。圖為8日民眾在台北醫院急診處外候診。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）本土疫情延燒，許多家庭一人染疫、全家中鏢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布放寬居家照護就醫限制，確診的同住親友可陪同確診者就醫，須先與衛生局聯繫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情將步入高峰，今年以來感染Omicron病毒株的確診個案，超過99％以上都是輕症或無症狀，自4月底之後，確診輕症或無症狀的民眾大多採取居家照護，有緊急就醫需求可以自行開車、搭防疫車隊或由同住家人接送前往。

陳時中在下午疫情記者會指出，有些居家照護民眾一人染疫、全家中鏢，萬一個案有急迫就醫需求時，恐怕沒有未確診的家人能夠協助接送，因此放寬限制，確診的同住親友只要在身體情況允許之下，就能陪同同樣確診的親友就醫，但須先與衛生局聯繫，全程佩戴口罩，報到時也要主動告知院所為確診個案。

醫療量能、COVID-19口服藥開立狀況備受矚目，陳時中說，目前全台專責、負壓病房共1萬2684床、空床5992床、空床率47.2％；不過雙北空床比較少，台北市約32.5％、新北市約35％。

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陳時中指出，53家集中檢疫所共7677床、空床數3237床、空床率42.2％；49家地方加強型防疫旅館4853床、空床數2147床、空床率44.2％。

抗病毒口服藥物處方量再創單日新高，陳時中說，昨天共開立7064人份，其中輝瑞Paxlovid共5795人份、默沙東「莫納皮拉韋」1269人份；今年以來累計開立3萬151人份，包括2萬3769人份Paxlovid以及6382人份莫納皮拉韋。（編輯：陳清芳）1110521

（指揮中心提供）