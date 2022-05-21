快篩陽同確診再擴大 23日起納原民鄉、離島居民

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指揮中心宣布，23日起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北21日電）快篩陽性視同確診範圍再放寬，指揮中心今天宣布，23日起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後確診，也會增加快篩實名制配送量。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心為紓緩PCR檢驗量能、加速口服抗病毒藥物開立速度，開放居家檢疫、居家隔離、自主防疫、65歲以上等4類對象，只要居家快篩陽性，即可經醫師診斷後確診。

指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，為方便原住民族地區、離島地區居民診斷，23日起30個山地原住民鄉地區、25個平地原住民鄉地區以及19個離島鄉的居民，只要居家快篩陽性，即可以視訊或到附近診所經醫師診斷後確診。

指揮中心指揮官陳時中指出，為確保偏鄉、離島地區民眾都有快篩試劑可用，將對這些地區加配5箱、近400人份快篩試劑，區公所也可以取得實名制快篩進行販售。

媒體詢問，有符合資格民眾因快篩陽性並經醫師診斷確診後，無論申請保險或申請清冠一號時，仍然被要求出示PCR陽性證明。

莊人祥表示，會加強對醫界宣導，也會持續思考如何加入法定傳染病系統通報，讓醫師都能了解。（編輯：管中維）1110521