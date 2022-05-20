勞工沒有隔離通知書難請假 可30日內補證明

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勞動部20日說，若無法使用健保快易通app等數位證明向雇主請假，可以先請假、並在30日內補隔離通知書。圖為19日高雄地區民眾在民生醫院社區篩檢站採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）國內COVID-19疫情持續，有勞工因遲未收到隔離通知書無法向雇主請假，勞動部今天說，若無法使用健保快易通app等數位證明向雇主請假，可以先請假、並在30日內補證明。

本土COVID-19疫情連日暴增，每日都有數萬名確診者，隨確診者數量增加，衛生單位因行政流程來不及開立隔離通知書，導致有勞工因無隔離通知而無法向雇主請假、引發勞資爭議。

勞動部次長王尚志今天在疫情指揮中心記者會指出，今天已經發布通函，明定勞工如果是配合防疫規範必須請假時，如果不能即時收到隔離通知書等證明文件，而無法提供雇主佐證時，可在請假期結束後30日內補提證明。

王尚志表示，根據請假規定，如果勞工是確診者，在隔離治療照護期間都可以請普通傷病假，如果是確診者密切接觸者，像是同住家人等，因沒有打滿三劑疫苗或者是選擇3+4方案，在自主隔離期間可請防疫隔離假，在自主防疫期間如果快篩陰性也可以出勤上班，但若勞工還是覺得身體不舒服，也可以請病假或特休、事假等。

另外，如果勞工的小孩是在自主防疫期間，勞工也可以請家庭照顧假或是請防疫照顧假。

王尚志表示，現在衛生局因確診量能多，如果勞工不能即時收到隔離通知書，可先用自己或是家人的健保快易通APP或數位新冠病毒健康證明的PCR陽性檢測結果作為請假證明，這些文件若已經可以證明勞工請假理由及日數，不一定要有隔離通知書。

不過，如果雇主認為資訊不夠明確，堅持要有隔離通知書的話，王尚志表示，今天已經下達最新通函，讓勞工可以先請假，最晚可在請假結束後30日內，也就是最後一日請假日的隔日起算30日內，向雇主補提供隔離通知書。

王尚志也提到，如果是今天以前的舊案還未收到隔離通知書者，由於衛生主管機關處理舊案補發需要時間，在今天通函下達日後30日內，也就是6月19日前，再提供給雇主即可。（編輯：張銘坤）1110520