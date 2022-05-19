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確診者康復3個月內不會再被匡列 羅一鈞：有一定免疫力
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確診者康復3個月內不會再被匡列 羅一鈞：有一定免疫力

2022/5/19 15:29（5/19 16:11 更新）
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中央流行疫情指揮中心宣布，19日國內新增9萬331例COVID-19本土病例，國內自疫情發生以來，累計本土確診數突破百萬例大關。圖為民眾19日在板橋江翠採檢站與醫護人員核對資料，等候進行PCR篩檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月19日
中央流行疫情指揮中心宣布，19日國內新增9萬331例COVID-19本土病例，國內自疫情發生以來，累計本土確診數突破百萬例大關。圖為民眾19日在板橋江翠採檢站與醫護人員核對資料，等候進行PCR篩檢。中央社記者吳家昇攝 111年5月19日
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北19日電）COVID-19本土疫情升溫，確診康復者隨之增加，指揮中心說明，曾確診且已康復解隔個案，若再次接觸確診病例，在3個月內無須匡列，如果經研判有染疫可能，則建議進行採檢。

據中央流行疫情指揮中心統計，今年以來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例累計超過95萬例，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會說，有人將康復後的確診者形容為獲得「無敵星星」，因為康復者會在3個月內獲得一定免疫力。

考量部分職業確診康復者容易再接觸病例，如醫護人員等，羅一鈞說明，曾確診個案在距當次確診發病日後3個月內，若再次接觸到診個案，如於暴露後無症狀或未出現COVID-19相關症狀，無須匡列為接觸者，不用進行「3+4」天或「0+7」等隔離措施。曾確診個案若為無症狀者，距當次確診發病日就以確診採檢日計算。

雖然康復者在3個月內無須匡列為原則，但羅一鈞提醒，當曾確診個案再次接觸到確診個案，暴露後出現COVID-19相關症狀，且經研判非其他病因所致，則建議進行快篩或PCR採檢，如檢驗為陰性，則無須匡列為接觸者。

羅一鈞表示，確診者解除隔離後，原則上視同無傳染力，3個月內重複驗到病毒，多數不會研判為新感染，而是處於時陰時陽狀態。至於媒體持續關注國內重複感染狀況，羅一鈞說明，截至5月16日為止，累計457例確診個案屬於過去2年曾確診者，過去感染Omicron以外病毒株，這次再感染Omicron。（編輯：陳政偉）1110519

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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