5/8起居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

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居家照護、居家隔離、居家檢疫適用對象是誰？分別要隔離幾天？中央社整理相關資訊帶你看懂。（中央社製圖）

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（中央社網站）COVID-19本土確診病例數進入高峰期，中央流行疫情指揮中心滾動更新防疫措施，7日宣布重大變革。居家照護、居家隔離、居家檢疫適用對象是誰？分別要隔離幾天？何時需要快篩？7天自主健康管理要遵守什麼？中央社整理相關資訊帶你看懂。

●我確診了：居家照護7+7

居家照護指的是輕症或無症狀的確診者在家中療養，適用對象為未滿69歲、無血液透析（洗腎）、懷孕者，但65至69歲獨居者不適用。5月7日為止的確診者，居家照護隔離天數是10天，加上7天自主健康管理；5月8日起居家照護隔離治療天數縮減為7天，相關規範如下：

1.居家照護7天：距離發病日或採檢日達7天，且有症狀者退燒至少1天及症狀緩解，才可解除隔離治療，無須再做快篩或PCR。

2.自主健康管理7天：無症狀者不須快篩就可外出及正常生活，但避免出入人潮擁擠、接觸不特定對象的公共場域，禁止聚餐、聚會、公眾集會等群聚型活動。

（指揮中心提供）

●我是密切接觸者被匡列：居家隔離3+4

居家隔離適用對象為確診者的密切接觸者，5月8日起以匡列同住者為原則，九宮格座位的同事、同學都不必匡列。新制實施日起，舊案同時適用，原先被匡列的確診者同事與同學解隔離，改為「自主應變」。居家隔離須遵守：

1.居家隔離3天：最後接觸確診者之日為第0天，被匡列時進行一次快篩。居家隔離期間須待在家中以一人一室為原則，不得外出。

2.自主防疫4天：非必要不要出門，若須外出工作或採買，當日須先進行快篩，陰性才可外出。可搭乘大眾運輸工具，但禁止到校上課、餐廳內用餐、聚餐聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

（指揮中心提供）

●我從國外回台：居家檢疫7+7

居家檢疫適用對象為入境返台者，入境須PCR檢測。5月9日起居家檢疫須遵守：

1.居家檢疫7天：入境日為第0天，入境隔日起開始居家檢疫，以一人一戶為原則，若環境條件無法配合者須入住防疫旅宿。第7天檢疫期滿要做一次快篩，未滿2歲居家檢疫者，檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測。

2.自主健康管理7天：無症狀者不須外篩就可外出及正常生活，但避免出入人潮擁擠、接觸不特定對象的公共場域，禁止聚餐、聚會、公眾集會等群聚型活動。

●我有接觸確診者但非密切接觸

進行自我健康監測（完整注意事項點這裡），若沒有出現症狀，可正常生活或上班、上學，但要避免外出用餐、聚會，或出入人潮擁擠、近距離群聚等場所。

若出現發燒38度以上、嗅味覺異常、腹瀉或呼吸道症狀，應佩戴醫用口罩至醫療院所就醫，但要避免搭乘大眾運輸工具。若自行快篩出現陽性，就要再做PCR採檢。

（指揮中心提供）

●同事同學確診，我要被匡列居家隔離嗎？

5月8日起，確診者的同事、同學不會被匡列居家隔離，也不會收到居家隔離通知單，職場及學校採自主應變，相關接觸者若有症狀應快篩，以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。新制實施日起，舊案同時適用。

（指揮中心提供）

●同事確診，我還可以到公司上班嗎？

職場有人確診，同事若有症狀一律快篩。無症狀的人將依據高、低風險啟動措施。若在無適當防護下，24小時內與確診者面對面接觸累計超過15分鐘，就屬於高風險接觸者。

高風險接觸者以「是否打滿3劑疫苗滿14天」做為居家辦公依據，打3劑疫苗且滿14天者可比照低風險接觸者持續工作，進行健康監測至最後接觸日後7天；沒打滿3劑疫苗者，則要在與確診者最後接觸日起實施3天居家辦公或自我隔離，3天後每2天快篩一次，直到接觸日後第7天。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

●我的班上有人確診，要停課多久？

國小、幼兒園學童班上若有確診者，且確診前2天內曾到校上課，全班暫停實體課程3天，由學校提供一人一劑快篩，供第4天篩檢，陰性就能回學校上課。

國中及高中全班性停課措施取消，確診2天內曾到校上課，所屬班級座位九宮格的同學，實施3天防疫假，停止到校，由學校提供一人一劑快篩試劑。

大專院校可授權教師在授課班級有確診者或居家隔離者須返家時，經與學生討論，實施遠距教學到學期末。

學校住宿學生同寢室室友比照同住親友，一人確診時其他人需居家隔離，由學校配合指揮中心規定發放3劑快篩試劑。另外，社團及活動人員，與確診個案在確診前2日內有摘下口罩共同活動15分鐘以上，該類人員（教師、學生、教練等）實施3天防疫假停止到校，由學校提供一人一劑快篩試劑。（編輯：趙敏雅、林廷軍）1110507