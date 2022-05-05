勞工確診請病假 併入住院傷病假、不扣全勤獎金

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）勞動部今天發布解釋令，勞工若確診COVID-19，經衛生主管機關通知居家照護、收治指定處所或醫院，隔離治療期間需請病假，併入住院傷病假，且不得扣發全勤獎金，4月8日生效。

勞動部指出，因應近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心陸續調整相關防疫措施，為確保醫療量能，於4月8日公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」。

勞動部說，勞工一旦確診COVID-19，經衛生主管機關通知隔離治療，縱使是無症狀或輕症，期間也應居家照護，禁止外出工作，勞工必須請假。

根據勞工請假規則規定，普通傷病假分為兩種，其中「未住院傷病假」1年內不得超過30日，另「住院傷病假」則是2年內合計不得超過1年。

勞動部表示，採居家照護、指定處所收治的確診勞工，未在醫療院所住院，依前述規定，僅能請「未住院」的病假，相關病假天數恐怕不敷使用。

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勞動部說明，考量上述情況是為了配合防疫要求，所以特別發布解釋令，凡是確診勞工經衛生主管機關通知居家照護、收治於指定處所或醫院，於隔離治療期間請病假者，請假的天數併入住院傷病假計算，雇主應依法給假，且不得因此扣發全勤獎金。

勞動部補充，上述解釋令4月8日生效，雇主如果之前已發放工資，或是即將發給工資，來不及即時發給全勤獎金者，請雇主儘快補發，若發生爭議，可請當地勞工行政主管機關，包含直轄市、縣（市）政府勞工局/處或社會局/處協助處理。（編輯：管中維）1110505