更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/144

5/12起快篩陽即確診 居家隔離檢疫及自主防疫3類對象適用

2022/5/5 14:52（5/5 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心5日宣布新增3萬35例COVID-19本土病例，單日確診數再創新高。台北市文山區一間藥局午後出現排隊人潮，等待實名制快篩開賣。中央社記者鄭清元攝 111年5月5日
中央流行疫情指揮中心5日宣布新增3萬35例COVID-19本土病例，單日確診數再創新高。台北市文山區一間藥局午後出現排隊人潮，等待實名制快篩開賣。中央社記者鄭清元攝 111年5月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北5日電）指揮中心今天修訂COVID-19確診病例定義，改為居家隔離、居家檢疫及自主防疫等3類對象，如快篩陽性，經醫事人員確認即為確診，新制訂為5月12日起實施，以維持採檢量能。

中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿表示，鑒於近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情急遽升溫，為維持國內病例監測及防疫採檢量能，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離自主防疫居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件。

指揮中心指揮官陳時中在今天下午2時疫情記者會時口誤新制上路時間表示「今天發文下去，就會實施」，當媒體進一步詢問是否即起上路，他回答「對」，但隨後指揮中心發布正式新聞稿上路時間改為5月12日起實施。

針對「快篩陽即確診」上路時間突然變更，指揮中心發言人莊人祥解釋，因應修訂COVID-19確診病例定義，法定傳染病通報系統需要進行更動，加入「醫師確診檢驗結果」項目，評估須至少一週時間重新設置及測試等，新制才可以上路。

指揮中心說明，居家隔離對象於3天居家隔離及4天自主防疫，或是居家檢疫對象於7天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療，可免費使用24小時視訊諮詢「健康益友APP」或聯繫所轄衛生局安排。

遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

指揮中心進一步說明，確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

指揮中心呼籲，民眾於居家隔離及自主防疫期間或居家檢疫期間如自行快篩陽性，應透過遠距門診醫療，請視訊診療醫師協助評估確認及通報，以利地方衛生局盡速安排居家照護，並由醫護團隊評估提供必要醫療服務或治療藥物。（編輯：陳政偉）1110505

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買居家隔離3+4是什麼？確診了該自主回報什麼資訊？QA一次看PCR陽性遲未收到通知、3+4解隔日怎麼算？5情境應變一次看網傳政府採購快篩試劑較貴 指揮中心公布各國價格駁斥快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理勞工輕症居家照護無法工作 第4天起可請領傷病給付陳時中：無症狀者快篩陽性才能做PCR 避免急診壅塞
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀