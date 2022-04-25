居家隔離3+4是什麼？確診了該自主回報什麼資訊？QA一次看

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（中央社網站25日電）COVID-19本土案例增加快速，但99.6%皆為輕症或無症狀，中央流行疫情指揮中心今天宣布調整策略，地方政府改做「重點疫調」，原則上不再公布確診者足跡，26日起居家隔離改為「3+4方案」。什麼是3+4方案？我如果確診要回報哪些資訊？中央社整理資訊帶你看懂。

●3+4新制是什麼？

被匡列為居家隔離者，隔離天數從原本10天縮短為3+4天，前3天要待在家中，以1人1室為原則；期滿快篩陰性後，接著進行4天自主防疫。

目前已經居家隔離超過3天者，27日即解除隔離。從海外入境者，居家檢疫仍維持10+7天。

（指揮中心提供）

●居家隔離期間多久快篩一次？

匡列日與居家隔離第3天，各快篩一次。若有症狀也要快篩。

●自主防疫什麼時候要快篩？

1.有症狀

2.每天外出工作或採買生活必需品前。陰性即可全程佩戴口罩外出。

3.最後一天。陰性即可解除自主防疫。

如果完全不出門，就不必每天快篩。

●3+4期間快篩陽性怎麼辦？

若快篩為陽性者，要通報衛生單位，並自行開車、騎車或家人親友載送（雙方要全程戴口罩）、步行前往醫療院所，禁止搭乘大眾交通工具，就醫無須透過衛生單位安排。

●自主防疫可以搭大眾交通工具嗎？

可以搭乘大眾交通工具。

●自主防疫可以聚餐嗎？

禁止在餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所。

●自主防疫可以上課嗎？

因到學校造成的風險較高，以不到校上課為原則。

（指揮中心提供）

●如果我確診了，要回報什麼資訊？

應主動回報衛生單位密切接觸者資訊，確診者會收到「確診個案自主回報疫調系統」連結網址（透過法定傳染病通報系統發送），登入後填寫同住親友名單，以及學校、公司、機關的防疫長或其主管的姓名、住址、電話、電郵等可以聯繫的資料，再由系統發送通知書給同住親友。

※密切接觸者：確診者發病日前2天與其接觸的同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域的同事（以九宮格方式認定）。

●政府不再公布足跡，如何執行重點疫調？

為將人力轉移到就醫面，各地方政府即起不再公布足跡。同時，民眾若確診需自主回報衛生局，同時個案相關的學校、機關、公司防疫長或負責人應先行造冊接觸者名單提供給衛生單位，再由衛生單位向接觸者開立電子居隔單。（編輯：曹亞沿）1110425