11/7起確診者改7+0、接觸者免居家隔離 公共場所不強制量體溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心指揮官王必勝宣布4項鬆綁，11月7日起，取消健身房、遶境等3劑令及公共場所體溫量測，接觸者改0+7自主防疫、確診者調整為7+0天。圖為店家在門口貼出公告，提醒民眾進入商店前務必配合量體溫。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北24日電）COVID-19疫情逐漸趨緩，指揮中心指揮官王必勝今天宣布4項鬆綁，11月7日起，取消健身房、遶境等3劑令及公共場所體溫量測，接觸者改0+7自主防疫、確診者調整為7+0天。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連續5天低於4萬例，下降趨勢明朗，有望脫離高原期，王必勝今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會提到，記者會講台變得清爽，主因是將隔板移除，記者會隔板是自2020年5月12日開始，至今共896天，這些都是後疫情時代回歸正常的現象。

為了回歸正常生活，王必勝宣布4項11月7日起執行的防疫鬆綁新制。

第1項是未來民眾參與宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊（由旅行社承攬，參加成員彼此之間屬不特定人士的旅遊）、健身房及八大行業，取消必須完成第3劑追加劑或快篩限制。

第2項是移除營業場所及公共場所體溫量測強制性規範。王必勝說，以COVID-19特性而言，確診並不一定出現發燒症狀，以此作為檢測方法，敏感度不高，決定取消強制性，但各場所仍可視營業或服務性質需求，自行決定健康監測方式。

第3項為同住接觸者3+4居家隔離改為實施0+7自主防疫。王必勝說，未來無論是否完成疫苗追加劑，同住接觸者均採「0+7自主防疫」，由衛生單位提供2歲以上接觸者4劑家用快篩。最後接觸日為第0天，隔天為自主防疫第1天，匡列為接觸者當天快篩1次。

王必勝提醒，自主防疫地點須符合1人1室、獨立衛浴，同住接觸者在自主防疫期間有症狀應進行檢測，但檢測結果不追蹤，快篩陽性則依公布的自主防疫指引辦理；民眾有外出需求，需要持有2天內快篩陰性結果，禁止前往長照機構及醫院陪、探病。

第4項則是解除確診者7+7的後7天自主健康管理，調整為7+0，隔離滿7天後，快篩陰性可提前解除自主健康管理。王必勝說，確診者7天隔離是否縮短， 已經交由專家小組開會討論。（編輯：管中維）1111024

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）