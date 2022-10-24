更多編輯台推薦新聞：
外媒：英國新首相面臨施政經濟難題 蘇納克若上任得展政治手腕
國際

外媒：英國新首相面臨施政經濟難題 蘇納克若上任得展政治手腕

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇
兩岸

港媒：中共新領導班子為戰鬥內閣 中西之爭加劇

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活
政治

加入烏克蘭志願軍赴伊久姆前線 台灣勇士呂子豪分享戰時生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
防疫須知
新聞專題
防疫須知1/53
首頁 / 生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

2022/10/24 17:15（10/24 17:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
COVID-19本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布11月7日起放寬防疫措施，確診者7+7調整為「7+0」，同住接觸者全面改採「0+7自主防疫」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
COVID-19本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布11月7日起放寬防疫措施，確診者7+7調整為「7+0」，同住接觸者全面改採「0+7自主防疫」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站24日電）COVID-19本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布11月7日起放寬防疫措施，確診者7+7調整為「7+0」，同住接觸者全面改採「0+7自主防疫」。確診者7+0須快篩幾次？接觸者0+7適用對象、規範為何？中央社整理重點帶你看懂。

確診者7+0新制是什麼？

居家照護確診者7+7的後7天自主健康管理取消，調整為7+0，隔離滿7天後，快篩陰性即可自動解除自主健康管理。

最後接觸日為0天，隔日即為自主防疫第一天，匡列為接觸者當日快篩一次，自主防疫期間有症狀應檢測，外出前須有2天內快篩陰性結果。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

最後接觸日為0天，隔日即為自主防疫第一天，匡列為接觸者當日快篩一次，自主防疫期間有症狀應檢測，外出前須有2天內快篩陰性結果。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

自主防疫可以聚餐、陪探病嗎？

禁止在餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，也禁止前往長照機構及醫院陪、探病。（編輯：李念庭）1111024

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
談COVID-19年底前降第四類傳染病可能 薛瑞元：未達標準入境日本買單PCR？高端證實有幾個方案在討論莫德納次世代近百萬人接種 台中19.4萬人最多確診者能否投票 中選會：依法能出門就可以本土疫情下一波病毒變異 羅一鈞估最快112年1月
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
0+7入境檢疫10/13上路 何時該快篩？可以外出用餐嗎？QA一次看