確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

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（中央社網站24日電）COVID-19本土疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布11月7日起放寬防疫措施，確診者7+7調整為「7+0」，同住接觸者全面改採「0+7自主防疫」。確診者7+0須快篩幾次？接觸者0+7適用對象、規範為何？中央社整理重點帶你看懂。

確診者7+0新制是什麼？

居家照護確診者7+7的後7天自主健康管理取消，調整為7+0，隔離滿7天後，快篩陰性即可自動解除自主健康管理。

最後接觸日為0天，隔日即為自主防疫第一天，匡列為接觸者當日快篩一次，自主防疫期間有症狀應檢測，外出前須有2天內快篩陰性結果。

（指揮中心提供）

最後接觸日為0天，隔日即為自主防疫第一天，匡列為接觸者當日快篩一次，自主防疫期間有症狀應檢測，外出前須有2天內快篩陰性結果。

（指揮中心提供）

自主防疫可以聚餐、陪探病嗎？

禁止在餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所，也禁止前往長照機構及醫院陪、探病。（編輯：李念庭）1111024