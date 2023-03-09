輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

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中央流行疫情指揮中心宣布，自3月20日起取消輕症隔離。圖為民眾配戴口罩在台北表演藝術中心休憩。中央社記者王飛華攝 112年3月9日

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（中央社網站9日電）COVID-19本土疫情連5週呈現下降趨勢，中央流行疫情指揮中心宣布自3月20日起，取消輕症隔離等7項防疫措施，由5+N改為自主健康管理0+N。新制上路後，快篩陽性需要通報嗎？還能視訊看診拿藥嗎？學生該怎麼請假？中央社整理重點帶你看懂。

0+N是什麼？

指揮中心發言人羅一鈞說明，N最多是10天。3月20日起確診者若為輕症則免通報、免隔離，改採自主健康管理至快篩陰性或發病（採檢陽性）滿10天。民眾有症狀時在家休息，避免非必要外出，無症狀或症狀緩解後再外出。

有症狀還要視訊看診嗎？

指揮中心調整因應COVID-19疫情之視訊診療措施，並取消居家照護遠距諮詢，未來將回歸一般看診流程，民眾有症狀須至醫療院所就診。若是在偏遠、山地或離島地區，按照現行通訊診察治療辦法，民眾仍可視訊看診。

還有公費抗病毒藥物或清冠一號嗎？

新制上路後仍會持續提供公費口服抗病毒藥物和公費清冠一號。

什麼情況需要通報？

COVID-19檢驗陽性，且出現肺炎需氧氣治療或其他COVID-19相關併發症因而住院或死亡，醫事人員才須通報。

（指揮中心提供）

0+N期間可以聚餐、陪探病嗎？

外出時請全程配戴口罩，避免出入無法保持社交距離的場所；請勿與他人聚餐、聚會或參加公眾集會。可前往醫療院所陪病、探病或就醫。

（指揮中心提供）

還有確診證明或隔離通知書嗎？

輕症者自3月20日起不用通報所以不會有確診證明，也不會收到隔離通知書及簡訊。

沒有隔離通知書如何請假？

羅一鈞建議，請假依據以快篩陽性證明（拍照）即可，不用出示醫生診斷證明。

（指揮中心提供）

違反防疫規定還會被罰嗎？

0+N自主健康管理屬於指引建議性質，由民眾自主進行，無相關罰則。

同住者還需要自主防疫嗎？

同住接觸者現行採0+7自主防疫，3月20日起全面取消，同住者不用自主防疫，但在日常生活中應採取適當防護，包含戴口罩、勤洗手等，保持良好衛生習慣，並避免與確診者共食。

確診死亡還需要儘速火化嗎？

確診死亡遺體儘速火化的相關措施自3月20日起取消，並開放親友瞻仰遺容，建議配戴醫用或外科口罩，避免直接觸碰遺體。

（指揮中心提供）

學生染疫可以上課嗎？

考量學校多為近距離且群聚活動，教育部建議師生在快篩陽性的第0日及次日起5日內，在家自主健康管理，不要到校上課、上班。如果快篩陰性，可提早解除自主健康管理。

學生持快篩陽性證明可請病假，不列入出缺席紀錄；家長在孩子病假期間，可請防疫照顧假。（編輯：邵曉潔）1120309