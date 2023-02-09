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室內口罩鬆綁2/20上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

2023/2/9 16:56（2/10 14:17 更新）
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指揮中心9日宣布，20日起室內口罩鬆綁。圖為捷運上擠滿戴口罩的通勤民眾。（中央社檔案照片）
指揮中心9日宣布，20日起室內口罩鬆綁。圖為捷運上擠滿戴口罩的通勤民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社網站9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，2月20日起鬆綁室內口罩令，不過2類場所仍強制佩戴。自從2020年12月1日開始規定出入8大類場所應佩戴口罩，實施至今第801天。究竟哪些場所仍須戴口罩？搭大眾運輸工具要戴嗎？中央社整理相關問答帶讀者了解。

Q：哪些場所仍規定須戴口罩？

A：指揮中心宣布，醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍須戴口罩，其餘室內空間民眾可自行決定是否戴口罩。

醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構等。

公共運輸及特殊運具：鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。

在上述場所，民眾若有飲食、拍照、不適合等特殊需求，或遇到無法戴口罩的檢查、治療、活動，可以例外不戴口罩。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

Q：校園內要戴嗎？

A：指揮中心表示，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等場所，目前規劃開學後先加強相關防疫措施，如疫情穩定，3月6日實施校園及托育場所室內口罩放寬。

不過，校內健康中心、保健室比照醫療場所；校車、接駁車、幼兒園娃娃車則比照大眾運輸工具，仍要戴口罩。

至於各級學校可否自行訂定更嚴格的口罩規範？教育部主任秘書廖興國表示，回歸各校自行判斷，應有完善師生溝通機制，避免單方面律定。

Q：哪些情況建議戴口罩？

A：在人潮聚集、無法保持適當距離或通風不良的場合，指揮中心建議仍要戴口罩。國內3大籃球聯盟PLG、T1、SBL宣布，會依照最新規定，建議入場球迷戴上口罩。

此外，有發燒或呼吸道症狀者、年長者或免疫低下者外出、與年長者或免疫低下者密切接觸等族群，仍建議佩戴口罩。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

Q：演唱會等大型活動可要求戴口罩嗎？

A：指揮中心指揮官王必勝強調，放寬措施為通案性規定，相關細節依主管機關規定辦理，如演唱會主辦單位要求戴口罩，民眾應配合規定，主辦單位有權拒絕不配合的民眾入場。

Q：不戴口罩會被罰嗎？

A：在醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所未戴口罩，依傳染病防治法第70條第1項規定，違反者可處新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

Q：何時全面開放？

A：王必勝表示，會觀察室內口罩鬆綁後對疫情的影響，視狀況再繼續往下推動，最後一個階段就是取消強制戴口罩，只剩下建議佩戴和自主佩戴。（編輯：趙敏雅）1120209

#口罩鬆綁
#室內口罩
#校園防疫
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