脫口罩上課恐有容貌焦慮 潘文忠：尊重個別考量

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中央流行疫情指揮中心擬鬆綁口罩措施，各界擔心青少年易有容貌焦慮。教育部長潘文忠（圖）8日在部務會報前接受媒體聯訪，強調會加強宣導，如果學生沒準備好脫下口罩，仍應給予尊重。中央社記者陳至中台北攝 112年2月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）指揮中心擬鬆綁口罩措施，各界擔心青少年易有容貌焦慮。教育部長潘文忠說，師生3年來鮮少看到彼此面貌，難免有一段調適過程，會加強宣導，若學生沒準備好脫口罩，仍要尊重。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫逐步鬆綁，室內口罩新制方向預計參考「韓國模式」，但低溫影響醫療量能、春節連假出現確診數反彈及各部會意見尚需時間溝通等3大因素，中央流行疫情指揮中心決定暫緩宣布。

潘文忠今天主持部務會報，會前接受媒體聯訪表示，中小學預計2月13日開學，大專也會陸續開學，指揮中心一直有在討論口罩鬆綁，教育部也收集了家長、教師等團體的建議，持續研商配套措施，宣布的時機點會由指揮中心決定。

媒體詢問，有專家指出過去3年都戴口罩，一旦須脫下口罩上課，部分的人恐有容貌焦慮。潘文忠表示，指揮中心會參考各國措施，在口罩鬆綁上，會尊重個別戴與不戴的考量，由民眾、學生自行決定。

潘文忠表示，過去幾年師生都很辛苦，相處互動上看不到彼此容貌，未來鬆綁口罩令，難免會有一段調適過程，會加強宣導彼此尊重。學生如果沒有做好脫口罩的準備，也應給予尊重。

另外，媒體問及，前新竹市長林智堅不服學位遭撤銷，提起訴願，中華大學的部分已遭駁回，但針對台灣大學學位的訴願結果，至今未出爐。

潘文忠表示，雖是同一名訴願人（指林智堅），但就讀學校和碩士論文不同，審理過程也會有差異。台大的部分仍在進行中，如果有做成決議，會公布在網站上。

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媒體追問是否是因當事人補件，拖延時程？潘文忠只說，訴願會是獨立作業，過程中有各種可能性，會依照程序進行。

指揮中心之前指出，「韓國模式」是指室內戴口罩鬆綁將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等須配戴，其他地點則不強制戴口罩，不強制配戴口罩場所也會有建議配戴的特殊場合、情形。（編輯：卞金峰）1120208