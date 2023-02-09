更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展9/300
首頁 / 生活

考量剛開學、228連假出遊 學校延後至3/6鬆綁戴口罩

2023/2/9 15:53（2/9 17:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為民眾帶孩童在高雄市三民區一處校園操場內運動。（中央社檔案照片）
圖為民眾帶孩童在高雄市三民區一處校園操場內運動。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中、沈佩瑤台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，2月20日起，除指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定。學校部分，考量剛開學、馬上又有228連假，許多師生出遊，延後到3月6日才放寬。

教育部主任秘書廖興國今天在指揮中心記者會及會後接受媒體聯訪，解釋學校3月6日才實施的原因，在於中小學2月13日開學前，才剛經歷春節連假、寒假，加上馬上又會遇到228的4天連假，師生經常會出入人潮擁擠地點，接觸許多不特定人士。

廖興國表示，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情以來，每學期開學2到3週，都會加強宣導，讓師生做好體溫監測、勤洗手，等觀察穩定後才逐步鬆綁規定。近期和家長、教育團體溝通，各界也都同意循著同樣的邏輯，開學前幾週先謹慎一些。

廖興國表示，3月6日後，校園中戴口罩的規定就跟社會一樣，沒有再特別劃分，而是參照指揮中心的特定場所，例如校內健康中心、保健室比照醫療場所；接駁車、娃娃車比照大眾運輸工具，仍要配戴口罩，其餘回歸自主。

廖興國也提到，部分學校特殊場域，例如餐飲科系的烹飪教室，醫護科系的實習場所等，本來就要做好衛生安全管理，也不需要教育部再特別規定。未來校園防疫規定都會盡量走向簡化，教育部近期將重新調整相關指引。

至於各級學校可否自行訂定更嚴格的口罩規範？廖興國說，回歸各校自行判斷，也不用先跟教育部報告。但他提醒，學校一定要完善師生溝通機制，避免單方面律定，引發學生抗爭，學校必須自行承擔後果。（編輯：陳政偉）1120209

#校園
#連假
#室內口罩
延伸閱讀
人潮聚集場所「建議」戴口罩 籃球聯賽比照辦理脫口罩上課恐有容貌焦慮 潘文忠：尊重個別考量新加坡擴大鬆綁口罩令 取消未完整接種者檢疫措施
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
人潮聚集場所「建議」戴口罩 籃球聯賽比照辦理