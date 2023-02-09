室內口罩2/20起鬆綁僅2類場所強制佩戴 校園補習班3/6放寬

（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，2月20日起，除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定，但校園、托嬰幼等3月6日才放寬。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，指揮中心在2020年12月1日啟動秋冬防疫專案，規定出入8大類場所應佩戴口罩，實施至今第801天。



國內去年12月1日實施第1階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩的規定。指揮中心指揮官王必勝今天公布第2階段規劃，如疫情穩定，自2月20日起，特殊情境如有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫低下者、人潮聚集等採建議佩戴，其他場所則由民眾自主決定。



醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所規定仍應戴口罩。王必勝表示，若有飲食、拍照、不適合或無法戴口罩的檢查、治療或活動，可例外暫時拿下口罩。



王必勝進一步說明，醫療照護機構包括醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構等；公共運輸及特殊運具為鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。



不過，各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等場所，目前規劃開學後先加強相關防疫措施，如疫情穩定，自3月6日依指揮中心通案性規定，實施校園及托育場所室內口罩放寬。（編輯：管中維）1120209

（指揮中心提供）

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