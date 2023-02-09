2/9本土2萬572例 增45死、229中重症

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）COVID-19疫情連6天下降，指揮中心今天公布，新增2萬572例本土病例，較上週四降約23.2%，確診個案新增中重症229例，包括中症181例、重症48例，其中45人死亡；境外移入增348人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，根據中央流行疫情指揮中心統計，去年1月1日至今年2月8日，本土輕症、無症狀個案累計962萬2344例、占99.54%，中症累計2萬6387例、占0.27%，重症累計1萬8830例、占0.19%，其中死亡累計1萬6035人。



至於每週四例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，採檢陽性率部分，機構住民1.5%、工作人員0.9%，均為去年12月中以來這波疫情最高，仍將持續進行定期快篩，並加強疫苗接種。



指揮中心統計，上週新增477名工作人員確診及1608名住民確診，自去年1月1日至今年2月5日，通報機構間數達1872家，確診住民人數為7萬1124人、確診工作人員數為2萬1521人。



這波本土疫情自去年4月起統計至今年2月5日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5981人，累計死亡人數1519人。



據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共5622床、空床2675床、空床率47.6%，其中台北區41.0%、北區52.2%、中區55.2%、南區41.0%、高屏區51.8%、東區40.7%；16家集中檢疫所共2436床、空床數1918床、空床率78.7%；8家地方加強型防疫旅館152床、空床數148床、空床97.4%。（編輯：管中維）1120209

（指揮中心提供）

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