王必勝估染疫黑數最多3成 室內口罩新制將參考韓國模式

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）室內口罩鬆綁暫緩，醫師提出放寬關鍵在確診黑數多寡。指揮中心指揮官王必勝今天說，台灣通報染疫數約4成人口，估真正感染率6至7成，因醫療量能擁擠，新制須選適合時機上路。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫逐步鬆綁，室內口罩新制方向預計參考「韓國模式」，但低溫影響醫療量能、春節連假出現確診數反彈及各部會意見尚需時間溝通等3大因素，決定暫緩宣布。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在疫情記者會中表示，上一週總確診比前一週增加32%，推測與2大原因有關，首先是春節連假效應，會出現延遲通報問題，所以連假結束後通報會增加；再者，春節假期長，接觸暴露機會高，個案數就會上升，好消息是連續3天新增個案數較上週降低。

針對室內口罩鬆綁上路時程，王必勝說，指揮中心已耗時討論2個多月詳細分析相關規定，現階段國內新增確診數下降中，正往好的方向前進，但重症加護病房使用率數字還是很高，占床率擁擠，須持續觀察相關發展，選擇適合時機上路。

有醫師提出，室內口罩放寬關鍵在確診黑數多寡。王必勝表示，目前台灣已通報染疫人數占總人口4成，但指揮中心推估真正的感染率是6至7成的民眾，世界各國都有染疫黑數狀況，主要是通報定義方式及疫情演進所造成。

另外，台大公衛學院教授詹長權近日在臉書發文，COVID-19流行步入第4年，台灣死亡人數居高不下，頗令人擔憂。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，國內第3波疫情大約是從去年12月中旬開始，期間歷經長達10天的春節連假出現延後通報，實際死亡日更真實反映死亡趨勢。

羅一鈞說，以去年12月15日至今的實際死亡日，死亡數字與曲線都是相對平緩，第3波疫情最高點發生在今年1月初，單日死亡數達53人，與春節連假後數據相比，現階段仍然處於相對低點，春節前後沒有造成實際死亡人數明顯波動。（編輯：管中維）1120206