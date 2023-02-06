2/6本土1萬6391例、63死 專責收治創今年新高[影]

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）COVID-19單日新增本土病例今天是連續第3天下降，較上週一減26%；確診數雖降，但指揮中心公布最新空床率不足5成，專責病房收治2830人及專責加護病房505人都是今年以來新高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩公布最新統計數據，新增1萬6391例本土個案，比上週一（1月30日）下降約26%；另外，境外移入增249例。

確診個案新增中重症224例（中症151例、重症73例），其中63人死亡，沒有新增特殊死亡個案，但新增2例兒少重症，其中一例是孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）已出院；另一名是肺炎病例為16歲男性，有慢性神經系統疾病，長期臥床，使用非侵襲性呼吸器。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案沒有接種過疫苗，在1月23日陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，因為呼吸困難至急診就醫，檢查有雙側肺炎現象、PCR陽性確診，安排收治專責加護病房，1月24日因為呼吸窘迫，插管使用呼吸器，給予藥物治療，仍在加護病房治療中。

指揮中心提供數據，青少年重症累計32例，分別為肺炎15例、MIS-C有10例、共病6例、心肌炎1例；其中死亡8例。

指揮中心每週一例行公布最新定序結果，上週定序51例個案，分別為境外移入28例、本土病例23例。本土部分，BA.2.75有15例，占比從53%升至65%，仍然是主流株，BA.5株4例，占比降為17%，其餘為BQ.1株及BA.2株各2例、占比皆為9%。

至於境外移入，定序出現台灣首例XBB.1.5境外移入個案。羅一鈞說明，病例為20多歲本國籍男性，1月22日從加拿大入境台灣，個案在機場主動告知檢疫人員，有流鼻水、肌肉痠痛等症狀，唾液採檢陽性。

中國境外移入定序16例，分別為12例BA.5株，4例BF.7株，趨勢沒有太大變化。另外，針對2月4日自中國4個直航點入境來台旅客936人，其中12人陽性，陽性率僅1.3%；另外，金馬春節交通專案入境旅客254人，4人採檢陽性，陽性率1.6%。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年2月5日本土輕症、無症狀個案累計955萬9376例、占99.54%，中症累計2萬6093例、占0.27%，重症累計1萬8659例、占0.19%，其中死亡累計1萬5891人。（編輯：管中維）1120206

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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