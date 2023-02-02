李秉穎估COVID-19將「感冒化」 2類對象須打疫苗

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）台灣拚5、6月COVID-19疫情降級，台大醫師李秉穎認為時程有望，推估疫情將感冒化、非流感化，不必每年接種疫苗，可能僅有新生兒及免疫力低的長者需要施打，避免重症風險。

世界衛生組織（WHO）在日內瓦時間1月30日宣布，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）維持全球最高警戒級別，各界關注是否影響台灣解封腳步。指揮中心發言人莊人祥昨天預估，WHO在4月底開會可能解除警戒級別，日本及美國5月陸續解除緊急狀態，台灣持續以5至6月降級為努力方向。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，雖然COVID-19新增本土個案數連日破3萬例，但疫情高度危險期已經過了。

李秉穎進一步說明，即使因人潮流動出現疫情波動，民眾也無須緊張，現在應該關注的是重症、死亡數據，數字持平就不用過度緊張，但強調現階段疫情危險期仍未過，COVID-19死亡人數還是高於流感，提醒脆弱族群，如長者等須定期施打追加劑疫苗，降低重症、死亡風險。

李秉穎預估，COVID-19疫情未來走向可能「感冒化」、非「流感化」。前者意謂著病毒只會輕微突變，不會突破免疫系統，就不會出現重症風險，不必每年打疫苗；後者的新興病毒突變較厲害，可能突破人類免疫系統，出現重症風險，就需要年年打疫苗，避免重症發生機率。

李秉穎解釋，「感冒」是由100多種鼻病毒或4種冠狀病毒所引起，COVID-19可能成為第5種感冒冠狀病毒。未來剛出生的新生兒，因為是第一次面對COVID-19，有重症風險，可能需要施打疫苗；再者，上年紀的族群免疫力降低，是否增加重症風險，可能需要追蹤，以利規劃疫苗接種。（編輯：陳政偉）1120202