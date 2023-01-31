中國入境來台旅客陽性率低 2/7起取消採檢

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（中央社記者陳婕翎、陳至中台北31日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午臨時加開記者會宣布，自2月7日起（表定航班抵台時間），取消自中國入境來台旅客採檢措施，包含「小三通」金馬春節專案採檢。

因應中國疫情，台灣自今年1月1日凌晨零時起，除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

據中央流行疫情指揮中心最新數據，1月29日自中國4個直航點入境來台旅客922人，其中10人陽性，陽性率僅1.1%；另外，金馬春節交通專案入境旅客137人，採檢陽性1人，陽性率為0.7%。

王必勝表示，考量現行仍維持不開放中國觀光客來台政策，經評估中國來台旅客採檢陽性率已由每天25%降至約2%，持續處於低點，可定序檢體量下降；再加上定序監測結果以BA.5、BF.7為主，未偵測新變異株出現，才會決定取消中國來台旅客採檢措施。

王必勝說明，這次不僅取消自中國來台旅客機場及港口唾液PCR採檢措施；另外，同步取消自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。（編輯：陳政偉）1120131