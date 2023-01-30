5大防疫措施擬放寬 室內口罩鬆綁本週公布

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北30日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說明5大防疫措施放寬方向，包含口罩、邊境管制、確診隔離、通報定義、改類等，皆已進入討論階段，室內口罩鬆綁將於本週公布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將走向常態化，王必勝在疫情記者會提及，冬季呼吸道傳染病盛行期將過，全世界逐步調整防疫措施，台灣也在行列之中，防疫措施鬆綁討論方向大致有5個方向。

指揮中心日前曾說明，室內配戴口罩鬆綁未來將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等須配戴，其他地點則可以不強制戴口罩。王必勝說，預計本週公布室內配戴口罩新制，包含詳細實施日程及內容，現在是最後疫情研判、綜合討論階段。

王必勝說，除了室內配戴口罩鬆綁以外，其他還有邊境防疫0+7天、確診者隔離政策、確診通報定義都將調整，及COVID-19從第五類法定傳染病調整為第四類，皆處於實質討論階段，預估口罩及邊境防疫措施會比較早一點處理，調整基調仍維持穩健開放，持續觀察國內外疫情發展。

根據傳染病防治法規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第一類包括：天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等，第二類包括登革熱等，第三類包括日本腦炎等，流感併發重症在第四類；第五類是有建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群。

至於台灣是否出現第4波疫情，王必勝說，今年第4週疫情較前一週增加5.7%，整體增加幅度不大，近期走向反映的是農曆春節10天連假確診個案數字回補，未來疫情仍待觀察，才能判斷疫情走勢。（編輯：管中維）1120130