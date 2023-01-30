本土BA.2.75株首度過半 取代BA.5成主流

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北30日電）指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天公布，最新定序125例Omicron確診病例，其中本土BA.2.75新興株首度超過半數，可能已經取代BA.5株，成為台灣近期主流病毒株。

中央流行疫情指揮中心公布最新Omicron各種變異株基因定序結果，分別為境外移入個案85例、本土個案40例；病毒來源為本土病例的部分，變異株BA.2.75有21例（53%）、BA.5有14例（35%）、BQ.1有5例（13%）。

羅一鈞在疫情記者會中表示，本土BA.2.75株定序占比超過BA.5株，成為台灣目前主流病毒株。BA2.75株是屬於BA.2株分支，雖然具有免疫逃脫特性，但現階段需要擔心的是其他新興病毒株，如BQ.1、XBB等，各種變異株在春節期間都有略微增加。

指揮中心表示，本土BA.2.75新興株首度超過半數，可能已經取代BA.5株。（指揮中心提供）

至於近期媒體報導的「雙頭犬」CH.1.1病毒，羅一鈞說明，CH.1.1病毒株也是BA.2.75的一種，去年曾在紐西蘭、澳洲流行，台灣自去年11月20日起陸續檢出零星病例，包含4例本土個案，來自日本、韓國境外移入各有2例，紐西蘭、新加坡境外個案各1例，皆為輕症病例。

針對境外移入病毒定序，分別為BA.5株46例、BF.7株28例、BA.2.75株8例、BQ.1株3例，其中病毒來源為中國境外移入病例，上週完成72例病毒基因定序，43例為BA.5株、28例為BF.7株、1例BA.2.75株。羅一鈞說，整體趨勢沒有太大變化，沒有檢出特殊的變異株。

因應中國疫情，台灣自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

指揮中心最新數據，1月28日自中國4個直航點入境來台旅客976人，其中21人陽性，陽性率僅有2.2%；另外，金馬春節交通專案入境旅客87人，採檢無人陽性，陽性率再度掛零。（編輯：管中維）1120130