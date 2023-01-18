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XBB.1.5變異株傳播力高 陳秀熙估3月初在台達流行高峰

2023/1/18 13:40（1/18 13:57 更新）
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台大公衛學院教授陳秀熙18日說，BQ.1和XBB.1.5等變異株可能隨著人們進出國門及春節群聚，造成一波流行。圖為民眾戴口罩在台北迪化街逛街。（中央社檔案照片）
台大公衛學院教授陳秀熙18日說，BQ.1和XBB.1.5等變異株可能隨著人們進出國門及春節群聚，造成一波流行。圖為民眾戴口罩在台北迪化街逛街。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北18日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」說，COVID-19的XBB.1.5變異株具高速傳播力及高免疫逃脫力，相關新型亞變種病毒在台的流行高峰點可能落在3月初。

Omicron亞變種XBB.1.5目前占美國COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診病例1/4。歐洲疾病預防管制中心近日預估，XBB.1.5可能會在2個月內成為歐洲的流行株。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過線上直播分析國際疫情趨勢。他提到，台灣目前的整體疫情，在1月中旬達到高峰後便逐漸下降，原因是過去受到BA.2及BA.5自然感染而形成的免疫保護力所影響。年輕族群感染率較高，可進一步形成社區保護力，進而保護高年齡層族群。

陳秀熙認為，目前看來，台灣在農曆春節期間可安心過年。如果控制好疫情，年後可準備降級，鬆綁口罩等措施。

但他也提醒，BQ.1和XBB.1.5等變異株可能隨著人們進出國門及春節群聚，造成一波流行。目前預估流行的高峰點大約會落在3月初，隨後才會逐漸下降。

陳秀熙表示，XBB.1.5被學者以挪威海怪Kraken命名，形容它的高速傳播力及感染速率，免疫逃脫能力也相當完善。對中重症及脆弱族群、醫療量能負擔、超額死亡等，都會造成嚴峻挑戰。

但若換個角度思考，陳秀熙說，XBB.1.5在毒理上並不如大家所想的那麼嚴重，甚至可幫助社區快速創造免疫保護力，加速降級及口罩解封。因此防疫策略上，或可利用XBB.1.5自然感染形成的免疫保護力，來度過未來新一波的病毒侵略，產生幸福生活。

研究團隊根據近期海外研究，整理出6大新春期間的「精準幸福防疫」策略，包括以12到65歲族群自然感染形成免疫防火牆；脆弱族群採取精準的雙價疫苗注射；人群密集場所戴口罩和維持社交距離；盡快推動抗原快篩，幫助精準投藥及降低醫療量能浪費；監測快篩抗體；透過音樂治療紓解壓力。（編輯：管中維）1120118

#陳秀熙
#XBB.1.5
#台灣
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