1/19本土1萬8024例 增48死、195例中重症[影]

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北19日電）COVID-19疫情持續降溫，今天新增1.8萬本土病例，相比上週同期降幅約20.4%，新增較年輕死亡個案為40多歲女性，曾接種3劑、有癌症轉移等病史，確診一週後併發敗血症，不幸死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增1萬8024例本土病例，與上週同天相比降幅約20.4%，確診個案新增中重症195例（中症144例、重症51例），其中48人死亡；另外，境外移入新增390人。

今天新增48例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中42人有癌症等重大疾病或慢性病史，34人未打滿3劑疫苗、27人沒有接種任何疫苗，33人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增較年輕死亡個案為一名40多歲女性，本身有癌症轉移病史，曾接種3劑疫苗，1月8日快篩陽確診，當時醫院開立口服抗病毒藥物默沙東「莫納皮拉韋」。

個案在1月12日因腹痛至急診，檢查顯示肝腎功能不佳，疑似是癌症引起，收治住院，1月14日於住院期間，突發意識改變、氧氣濃度下降、血壓降低等情形，診斷為敗血症，當天不幸因病況惡化過世，死因為COVID-19重症併敗血症。

根據指揮中心統計，去年1月至今年1月18日，本土輕症、無症狀個案累計916萬3282例、占99.54%，中症累計2萬4553例、占0.27%，重症累計1萬7738例、占0.19%，其中死亡累計1萬5119人。

至於每週四例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞表示，採檢陽性率部分，機構住民由上週1.3%至1%，機構投藥率為94%；工作人員陽性率0.6%。

指揮中心統計，上週新增337名工作人員確診及1069名住民確診，自去年1月1日至今年1月15日，通報機構間數達1846家，確診住民人數為6萬7701人、確診工作人員數為2萬422人。

這波本土疫情自去年4月起統計至今年1月15日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5617人，累計死亡人數1492人；1月9日至15日新增死亡人數為6人。（編輯：陳政偉）1120119

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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