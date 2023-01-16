本土BA.2.75快趕上BA.5 羅一鈞：春節會是雙主流病毒株

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指揮中心16日公布COVID-19疫情病毒基因定序最新報告，其中Omicron病毒變異株BA.5的主流優勢漸漸被BA.2.75趕上。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北16日電）中央流行疫情指揮中心今天公布COVID-19疫情病毒基因定序最新報告，其中Omicron病毒變異株BA.5的主流優勢漸漸被BA.2.75趕上，研判到春節都是台灣本土雙主流株。

根據指揮中心公布最新Omicron各種變異株的基因定序結果，病毒來源為本土病例的部分，變異株BA.5有31例（45%）、BA.2.75有28例（41%）、BQ.1有4例（6）、BF.7有3例（4%）、XBB有2例（3%）。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，本土BA.5首度降至5成以下，BA.5主流優勢漸被BA.2.75趕上，BA.5與BA.2.75成為目前台灣本土疫情的雙主流株，研判春節期間也會是這2個為主流。

羅一鈞說，受關注的新興變異株BQ.1、BF.7與XBB，上週在病毒基因定序占比都未超過10%，而可能成為台灣本土雙主流株的BA.5與BA.2.75，在免疫逃脫、重複感染及打疫苗後感染情況，都不如BQ.1、BF.7與XBB，對疫情影響應該有限，後續要看新興變異株是否增加。

病毒來源為中國境外移入病例部分，上週完成122例病毒基因定序，60%仍是BA.5（73例），BA.7占38%（47例），新興變異株部分，BQ.1只有2例，增加不明顯，整體趨勢沒有太大變化。

對於美國出現的XBB.1.5，羅一鈞說，無論境外或本土都無第1例檢出，目前只有檢出2例本土XBB與4例境外移入XBB，但都XBB.1.5無關。

羅一鈞說，從整體變異株檢出來看, BQ.1從美國來的較多，BF.7以中國為主，日本也有幾例，XBB亞洲較多，國際的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的主要流行病毒有地理分布上的差異。（編輯：陳清芳）1120116