1/16本土1萬5409例 增40死、52例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北16日電）COVID-19本土疫情今天續降，境外移入略減，但仍偏高；至於新增兒少重症個案，有一名17歲少年，無確診紀錄，突現急性心衰竭，檢查才知抗體陽性，仍在加護病房搶救。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會公布，新增1萬5409例本土個案，與上週一（9日）相較，降幅約8.8%；另外，境外移入增223例。

確診個案新增中重症52例（中症19例、重症33例），其中40人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中38人有癌症等重大疾病或慢性病史，29人未打滿3劑疫苗、22人沒有接種任何疫苗，20人年齡超過80歲，無新增特殊死亡個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天公布新增7例兒少重症個案，皆為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），年齡介於3個月大到17歲，6例已出院。其中兒童個案占5名，4男1女，都已出院，僅1人接種過3劑疫苗，其餘沒有打過任何疫苗。

一名14歲少年，接種過3劑疫苗，沒有慢性病史，去年11月10日確診，今年1月4日出現頭痛、頭暈、喉嚨痛等症狀，1月5日胸悶、胸痛，尤其躺下更是呼吸不順，送至急診，抽血檢查，診斷MIS-C，合併心肌炎及心包膜炎，1月6日收住加護病房，給予免疫球蛋白等藥物治療，1月13日出院。

另一名17歲少年，沒接種過疫苗，1月1日出現不適，2日至急診，檢查有心肌炎合併急性心衰竭，雖然過去沒有確診紀錄，但N抗體陽性，懷疑MIS-C引發心肌炎，收住加護病房，給予免疫球蛋白類固醇，呼吸窘迫插管使用呼吸器，仍在加護病房治療中。

指揮中心統計，國內兒童重症個案累計302例，其中MIS-C有200例，整體共41人死亡；青少年重症31例，分別為10例MIS-C、14例肺炎、6例共病及1例心肌炎，共8例死亡（7例肺炎、1例心肌炎）。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年1月15日，本土輕症、無症狀個案累計910萬7858例、占99.54%，中症累計2萬4264例、占0.27%，重症累計1萬7609例、占0.19%，其中死亡累計1萬5015人。（編輯：管中維）1120116

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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