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王必勝：中國疫情估農曆年達高點 暫不重啟返台居家檢疫

2022/12/5 15:56（12/5 16:21 更新）
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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝5日預估，中國疫情高峰適逢農曆年前後，台商、台生返鄉往來，台灣暫無重啟入境居家檢疫規劃。圖為10月13日桃園機場第一航廈入境旅客前往搭乘計程車。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝5日預估，中國疫情高峰適逢農曆年前後，台商、台生返鄉往來，台灣暫無重啟入境居家檢疫規劃。圖為10月13日桃園機場第一航廈入境旅客前往搭乘計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北5日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天預估，中國疫情持續升溫大約2個月後將達高峰，適逢農曆年前後，台商、台生返鄉往來，台灣暫無重啟入境居家檢疫規劃。

王必勝今天下午疫情記者會中表示，預期中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）農曆過年前後可能達流行高點，人口大量移動，加速傳播，至於中國醫師估計的1%左右致死率，考量當地缺少自然感染免疫，一但發生藥物準備不及或醫療排擠，是有可能的狀況。

王必勝說，暫時不會考慮重啟居家檢疫，每個階段都會有適當開放，仍然維持入境「0+7」天，但是否有特殊配套處置，仍待觀察中國疫情發展，視實際情況決定執行模式，主要是擔心往返過程中，在飛行器等交通工具上染疫風險增加，可能需要規劃配套。

但王必勝強調，以台灣COVID-19疫苗覆蓋率及感染人口分析，比例都算是高的，考慮回來人數不是很多，推估即使有染疫者從中國返台，影響也很有限，對台灣疫情衝擊應該不會太大。

至於中國疫情是否影響評估恢復航點或小三通規劃，王必勝說，首先，小三通要不要重啟、何時開放，皆由陸委會處理；至於開放航點也非可單方面決定，中國有自身考量及政策，航點必須交由雙方協調。（編輯：陳清芳）1111205

#王必勝
#居家檢疫
#0+7
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