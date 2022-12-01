中國疫情持續上升 王必勝建議打完疫苗追加劑再前往

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中國疫情持續上升，疫情指揮中心指揮官王必勝1日建議，將前往中國的台灣民眾可先在台灣接種疫苗，以提升保護力。圖為10月13日民眾在桃機第一航廈班機櫃檯準備辦理登機手續。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北1日電）中國疫情持續上升，疫情指揮中心指揮官王必勝今天建議，即將啟程前往中國的台灣民眾，可先在台灣接種疫苗，尤其是追加劑，才可提升保護力，隨時留意疫情發展，以利行程規劃。

王必勝今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，中國這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情自10月中下旬開始，至11月底持續創新高，各地均報告疫情，傳播範圍廣且存在多條傳播鏈，社區傳播風險高。

王必勝說，雖中國當局維持「動態清零」防疫策略及實施20項優化防疫措施，但各地方政府在執行上有所差異，甚至因為近期各地出現抗爭，及部分省市逐步解除臨時管控區，道路交通恢復正常運行，出現人員流動衍生隱形傳播鏈，提升疫情風險。

王必勝也提到，中國COVID-19疫情正在指數型上升，相信台灣民眾對這樣的疫情走向並不陌生，在Omicron疫情之下，各國大致都面臨過2波大流行，但中國至今沒有出現過類似狀況，現階段北京市疫情自11月中旬起升溫，主要由BF.7變異株引起。

北京市近1週新增逾2.6萬例感染者，且疫情仍持續上升，疫情分布以朝陽區最為嚴峻，鄰近地區如昌平、海淀等地也有報告本土疫情。

重慶市疫情自11月起快速上升，主要由BA.5.2變異株引起，近1週新增逾5.5萬例感染者，疫情分布以中心城區和梁平區為主，近期中心城區新增感染者數略降，梁平區新增感染者數仍多。

廣東省疫情自11月起快速上升，主要由BA.5.2變異株引起，近1週新增逾5.5萬例感染者，近期疫情處高原期，疫情分布以廣州市最為嚴峻，其中海珠、天河、番禺等多區仍存在隱形傳播鏈：另外，其他行政區如深圳、東莞等地皆有報告本土疫情。

王必勝提醒，在中國工作、就學及居住的台灣民眾應儘速完成疫苗施打，若後續疫情繼續上升，依據台灣防疫經驗，應多加留意老人及小孩等脆弱族群，尤其是確診小孩身體狀況，另外，還需要注意緊急就醫及慢性病取藥管道，若評估可能出現醫療匱乏、擁擠，可預做返台規劃。

中國疫情升溫，隨著元旦跨年及農曆年節將至，預期將有大批台商返台，有媒體詢問指揮中心是否提前調整醫療量能因應，或返台提醒事項，王必勝說，不會要求台商完整接種疫苗才能返國，入境同樣採「0+7」現行制度，至於醫療量能，隨時依據疫情變化，機動性調整，不會等到春節才變更。（編輯：陳政偉）1111201