單日本土病例降幅剩1% 指揮中心分析3趨緩因素

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

COVID-19單日新增本土病例數降幅趨緩，指揮中心分析，可能與疫情探底、為投票不通報或選舉南來北往人流等3原因有關。 圖為民眾16日在高雄景點大港橋周邊觀光皆戴好口罩。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北30日電）COVID-19單日新增本土病例數降幅趨緩，連續2天較上週同期僅下降5%以內，今天甚至只剩1%，指揮中心分析，可能與疫情探底、為投票不通報或選舉南來北往人流等3原因有關。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布，今天新增1萬7668例本土個案，新增個案比上週三（23日）減少173例，降幅約為1%；另外，境外移入增59例。

確診個案新增中重症126例（中症82例、重症44例），其中37人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中35人有癌症等重大疾病或慢性病史，28人未打滿3劑疫苗、24人沒有接種任何疫苗，21人年齡超過80歲。今天無特殊死亡個案。

針對國內本土疫情連續2天較上週同期僅下降5%以內，莊人祥表示，本來就預期這週疫情降幅會比更前一週趨緩，確實在10%預期降幅範圍內，可能影響因素很多，首先是與接近這一波疫情最低點有關，但因暫無出現新的強勢變異株，預估疫情不會立刻上升。

至於是否與民眾為了外出投票未通報，染疫者在這週自行補通報有關，莊人祥說，不排除可能性，也可能與返鄉投票，人潮南來北往，造成疫情出現波動。考量每週二、三都是當週疫情數最高的日子，疫情走向仍待觀察，但即使日韓因新興變異株疫情再起，但增幅並不大。

國內12歲以下兒童重症維持275例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、181例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至11月29日本土輕症、無症狀個案累計820萬6120例、占99.55%，中症累計2萬1409例、占0.26%，重症累計1萬5810例、占0.19%，其中死亡累計1萬3479人。（編輯：張雅淨）1111130